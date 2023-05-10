«Важно дать мариупольцам голос» – харьковчанка, лаурет Пулитцеровской премии

Команда The Associated Press, в составе которой двое харьковчан – Мстислав Чернов и Василиса Степаненко приехали в Мариуполь за час до полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире нацмарафона рассказала Василиса Степаненко. В американском агентстве The Associated Press девушка исполняла обязанности видеопродюсера.

«Начали мы работать вместе в команде где-то за несколько недель до начала полномасштабного вторжения. Поначалу моя работа была достаточно обыкновенной. Я искала героев, я организовывала съемки, потом занималась грузом вместе с Мстиславом. Поначалу это была обычная работа. Но когда мы поехали в Мариуполь, и приехали туда за час до начала полномасштабного вторжения, моя работа действительно изменилась», — вспоминает Степаненко.

В Мариуполе видеопродюсер контролировала процесс съемок и искала героев. Степаненко добавила, что условия были сложные. Однако их команда была готова к этому.

«Хотя у меня раньше не было вообще опыта работы на войне, я не знала, что такое обстрелы, я никогда в жизни этого не слышала. Действительно, когда уже в городе пропал свет, вода, и уже ничего не было, было достаточно сложно работать», — отметила видеопродюсер.

Также было трудно узнать информацию у жителей Мариуполя потому, что люди были в шокированном состоянии. Люди теряли родных и близких, рассказала Степаненко.

«Также, например, снимать в больнице. Поначалу, действительно, никто этому не радовался. Никто не радовался журналистам в больнице. Но потом я получала звонки от врачей, которые говорили: «спасибо, что вы все это задокументировали», – добавила Василиса.

Девушка отметила, что для нее было важно дать голос мариупольцам.

«Мне было важно быть рядом с людьми, с мариупольцами и давать им голос. Они боялись, им казалось, что у них нет голоса», — сообщила Степаненко.

Фотограф Евгений Малолетка вместе с видеожурналистом Мстиславом Черновым и продюсером Василисом Степаненко были единственными представителями международных медиа, которые более 2 недель работали в Мариуполе под российской оккупацией.

Напомним, команда The Associated Press, в составе которой двое харьковчан — Мстислав Чернов и Василиса Степаненко, стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

Читайте также: Фильм харьковчанина о вторжении в Мариуполь получил награду на фестивале в США