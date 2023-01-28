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Фільм харків’янина про облогу Маріуполя отримав нагороду на фестивалі у США

Культура 12:42   28.01.2023
Олена Нагорна
Фільм харків’янина про облогу Маріуполя отримав нагороду на фестивалі у США

Дебютний документальний фільм харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.

Про це сам Чернов повідомив в Instagram.

“Для нашої команди це не досягнення, а честь. Для нас привілей представляти українське документальне кіно та використовувати цю платформу, щоб привернути увагу до труднощів, стійкості та хоробрості українського народу, особливо мешканців Маріуполя. Я сподіваюся, що цей фільм не лише приверне увагу та підтримку міжнародної спільноти, але й стане постійним свідченням російського вторгнення в Україну та потенційних воєнних злочинів, що сталися в Маріуполі”, – написав режисер.


Фото: Мстислав Чернов

Основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих Черновим та його колегами. Стрічка розповідає про те, як Маріуполь переживав перші тижні вторгнення – обстріли, загибель мирного населення, бомбардування пологового будинку. Фільм був створений у співпраці Associated Press із командою Frontline.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Світ, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Січня 2023 в 12:42;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дебютний документальний фільм харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США.".