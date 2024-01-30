Фільм про харків’ян отримав гран-прі американського фестивалю “Sundance”

Документальний фільм “Порцеляна війна” – серед переможців фестивалю незалежного кіно в США, повідомили на сторінці “Sundance” в інстаграмі.

Головні герої стрічки – три українські художники: Слава Леонтьєв, його дружина Аня Стасенко та їхній друг Андрій Стефанов, а також – пес Фродо. З першого дня повномасштабного вторгнення РФ вони залишалися в Харкові під обстрілами, бомбардуваннями та ракетними ударами. При цьому вони створювали порцелянові фігурки, якими прикрашали зруйновані будинки.

“Про що фільм!? Про Україну, про таких неймовірних людей, як Аня і Слава, та їх чотирилапий друг Фродо, про Андрія та його сімʼю, яка змушена тікати від війни, про бійців підрозділу “Сайгон” які борються з ворогом всіма можливими засобами, про природу і власне про саме мистецтво, яке теж є зброєю в руках наших друзів! Фільм про прекрасне в часи жахливого… Головна теза фільму: “Нас легко пошкодити та неможливо знищити!” Цим фільмом вони представляють не лише себе, але й всю Україну” – описав стрічку майстер кераміки Сергій Дутка.

“Протистояти тоталітарній агресії необхідно, але зберегти свою людяність серед натиску — це головне прагнення до добра. Створення цього фільму — фільму, сповненого пафосу й насильства, білих грибів і драконів — саме по собі є цією гонитвою. За його непохитний голос зсередини жорстокої війни в Україні, який закликав нас піклуватися про тих, хто пожертвував би своїм життям, щоб захистити свою та нашу людяність, і оскільки зараз немає нагороди журі “Sundance” за найкращу собаку, гран-прі журі США за найкращий документальний фільм відправляється до “Порцелянової війни”, – прокоментували своє рішення члени журі фестивалю.

Прем’єра фільму відбулася 20 січня цього року якраз на “Sundance”. Один із героїв фільму – Слава Леонтьєв так прокоментував свою місію, реалізація якої знайшла відображення у фільмі: “Ми боремося за те, щоб наша культура, мистецтво та Україна продовжували існувати. Це саме те, що я люблю в Україні. Ви можете нас зламати, але не можете нас знищити”, – сказав він у коментарі для видання “Deadline”.

Зазначимо, що минулого року приз глядацьких симпатій на “Sundance” отримав фільм харків’ян “20 днів у Маріуполі”. Наразі він номінований на “Оскар”.