Школярка з Харківщини здобула Гран-прі Міжнародних ігор мистецтв
Про успіх своєї вихованки на Міжнародних Європейських іграх мистецтв повідомив директор Чугуївської дитячої мистецької школи ім. Рєпіна Володимир Непомнящий.
“Маємо дуже приємні та гарні новини від організаторів 1 Міжнародних Європейських Ігр Мистецтв “Culture of the third millennium” Poland-Ukraine!!! Найвищу нагороду Гран-Прі та Національну Премію в галузі культури по версії проекту “Культура lll Тисячоліття “, “За збереження та розвиток декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва України” у номінації живопис,отримала учениця випускного класу Чугуївської дитячої художньої школи ім.І.Ю.Рєпіна, Дьякова Анна!” – написав Непомнящий на своїй сторінці у фейсбуці.
Читайте також: “Дуже сумуємо за Харковом” – призерки Кубка світу з артистичного плавання
Викладач Ганни та директор школи Володимир Непомнящий також отримали диплом-сертифікат “За внесок у розвиток культури та мистецтва”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Школярка з Харківщини здобула Гран-прі Міжнародних ігор мистецтв»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіх своєї вихованки на Міжнародних Європейських іграх мистецтв повідомив директор Чугуївської дитячої мистецької школи ім. Рєпіна Володимир Непомнящий".