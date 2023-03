Школярка з Харківщини здобула Гран-прі Міжнародних ігор мистецтв

Про успіх своєї вихованки на Міжнародних Європейських іграх мистецтв повідомив директор Чугуївської дитячої мистецької школи ім. Рєпіна Володимир Непомнящий.

“Маємо дуже приємні та гарні новини від організаторів 1 Міжнародних Європейських Ігр Мистецтв “Culture of the third millennium” Poland-Ukraine!!! Найвищу нагороду Гран-Прі та Національну Премію в галузі культури по версії проекту “Культура lll Тисячоліття “, “За збереження та розвиток декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва України” у номінації живопис,отримала учениця випускного класу Чугуївської дитячої художньої школи ім.І.Ю.Рєпіна, Дьякова Анна!” – написав Непомнящий на своїй сторінці у фейсбуці.

Викладач Ганни та директор школи Володимир Непомнящий також отримали диплом-сертифікат “За внесок у розвиток культури та мистецтва”.