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Школярка з Харківщини здобула Гран-прі Міжнародних ігор мистецтв

Культура 10:05   20.03.2023
Оксана Горун
Школярка з Харківщини здобула Гран-прі Міжнародних ігор мистецтв Фото: фейсбук Володимира Непомнящего

Про успіх своєї вихованки на Міжнародних Європейських іграх мистецтв повідомив директор Чугуївської дитячої мистецької школи ім. Рєпіна Володимир Непомнящий.

“Маємо дуже приємні та гарні новини від організаторів 1 Міжнародних Європейських Ігр Мистецтв “Culture of the third millennium” Poland-Ukraine!!! Найвищу нагороду Гран-Прі та Національну Премію в галузі культури по версії проекту “Культура lll Тисячоліття “, “За збереження та розвиток декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва України” у номінації живопис,отримала учениця випускного класу Чугуївської дитячої художньої школи ім.І.Ю.Рєпіна, Дьякова Анна!” – написав Непомнящий на своїй сторінці у фейсбуці.

Анна Дьякова, учениця школи ім. Рєпіна в Чугуєві
Фото: фейсбук Володимира Непомнящего

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Викладач Ганни та директор школи Володимир Непомнящий також отримали диплом-сертифікат “За внесок у розвиток культури та мистецтва”.

Володимир Непомнящий, директор школи ім. Рєпіна
Фото: фейсбук Володимира Непомнящего
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2023 в 10:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про успіх своєї вихованки на Міжнародних Європейських іграх мистецтв повідомив директор Чугуївської дитячої мистецької школи ім. Рєпіна Володимир Непомнящий".