“Дуже сумуємо за Харковом” – призерки Кубку світу з артистичного плавання

Харківські синхроністки, які складають збірну України з артистичного плавання, успішно виступили на першому в історії Кубку світу з синхронного плавання в Канаді. Своїми враженнями вони поділились із кореспондентом МГ “Об’єктив”.

Збірна України стала третьою в командному заліку з чотирма комплектами нагород: двома “золотими” та двома “срібними”. Випередили наших спортсменок тільки конкурентки з Японії та Іспанії. “Золото” команді принесла в технічному соло харків’янка Марта Фєдіна. Акробатичний виступ команди також став “золотим”. Сестри Марина та Владислава Алексіїви виграли “срібло” двічі – в технічній і довільній програмі дуетів.

Сказали, що святкуватимуть успіх пізніше – попереду наступні етапи у Франції, Єгипті тощо.

“Дуже багато нововведень в артистичному плаванні відбулося. Виконання елементів, підтримок, комбінацій. Ми побачили, що нам треба виправляти й над чим працювати”, – підсумувала виступ Марта Фєдіна.

Спортсменка не приховує радості, адже медаль – історична. Це перший в історії етап Кубку світу з артистичного плавання, а в неї, відповідно, таке “золото” – теж перше.

“Тренери ставили завдання все зробити технічно правильно з огляду на нові правила змагань. І я налаштовувала себе просто чітко виконати всі елементи, та й виявилося, що вийшло”, – пояснює харків’янка.

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України та бомбардувань, що зруйнували, зокрема, спортивні об’єкти, національна збірна з артистичного плавання, яка традиційно тренувалася в Харкові, зараз перебазувалася до Києва.

Сестри Алексіїви сподіваються на швидке повернення до рідного міста: “У нас є все необхідне для тренувального процесу. Але ми дуже сумуємо за рідним Харковом”.

Виступ української збірної на Кубку світу з трибун канадського Маркема підтримували не лише тренери.

Вболівати за своїх приїхали українці, які мешкають у Канаді. І це була найактивніша та найгучніша група підтримки.