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“Дуже сумуємо за Харковом” – призерки Кубку світу з артистичного плавання

Спорт 22:42   19.03.2023
Олена Скалецька
“Дуже сумуємо за Харковом” – призерки Кубку світу з артистичного плавання

Харківські синхроністки, які складають збірну України з артистичного плавання, успішно виступили на першому в історії Кубку світу з синхронного плавання в Канаді. Своїми враженнями вони поділились із кореспондентом МГ “Об’єктив”.

Збірна України стала третьою в командному заліку з чотирма комплектами нагород: двома “золотими” та двома “срібними”. Випередили наших спортсменок тільки конкурентки з Японії та Іспанії.  “Золото” команді принесла в технічному соло харків’янка Марта Фєдіна. Акробатичний виступ команди також став “золотим”.  Сестри Марина та Владислава Алексіїви виграли “срібло” двічі – в технічній і довільній програмі дуетів.

Сказали, що святкуватимуть успіх пізніше – попереду наступні етапи у Франції, Єгипті тощо.

“Дуже багато нововведень в артистичному плаванні відбулося. Виконання елементів, підтримок, комбінацій. Ми побачили, що нам треба виправляти й над чим працювати”, – підсумувала виступ Марта Фєдіна.

Спортсменка не приховує радості, адже медаль – історична. Це перший в історії етап Кубку світу з артистичного плавання, а в неї, відповідно, таке “золото” – теж перше.

“Тренери ставили завдання все зробити технічно правильно з огляду на нові правила змагань. І я налаштовувала себе просто чітко виконати всі елементи, та й виявилося, що вийшло”, – пояснює харків’янка.

Збірна України з артистичного плавання у Канаді

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України та бомбардувань, що зруйнували, зокрема, спортивні об’єкти, національна збірна з артистичного плавання, яка традиційно тренувалася в Харкові, зараз перебазувалася до Києва.

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Сестри Алексіїви сподіваються на швидке повернення до рідного міста: “У нас є все необхідне для тренувального процесу. Але ми дуже сумуємо за рідним Харковом”.

Виступ української збірної на Кубку світу з трибун канадського Маркема підтримували не лише тренери.

Тренер збірної України з артистичного плавання Світлана Саїдова на трибунах

Вболівати за своїх приїхали українці, які мешкають у Канаді.  І це була найактивніша та найгучніша група підтримки.

Автор: Олена Скалецька

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  • Категорії: Спорт, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «“Дуже сумуємо за Харковом” – призерки Кубку світу з артистичного плавання»; з категорії Спорт на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Березня 2023 в 22:42;

    • Кореспондент Олена Скалецька у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські синхроністки, які складають збірну України з артистичного плавання, успішно виступили на першому в історії Кубку світу з синхронного плавання в Канаді. Своїми враженнями вони поділились із кореспондентом МГ “Об’єктив”".