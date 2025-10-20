Сьогодні 20 жовтня 2025: яке свято та день в історії

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Цього дня у 1818 році встановили кордон між США та сучасною Канадою по 49-й паралелі. 1973 року відкрили одну з найвідоміших будівель світу – Сіднейський оперний театр. У 1968-му колишня перша леді США Жаклін Кеннеді вийшла заміж за Арістотеля Онассіса. У 1953-му в США опублікували антиутопію Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. У 1944-му в Японії сформували перші загони пілотів-камікадзе. У 1930-му в Москві розстріляли генерал-хорунжого армії УНР Юрія Тютюнника.

Свята та пам’ятні дати 20 жовтня

20 жовтня в Україні – Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози.

У світі – Всесвітній день профілактики остеопорозу, Всесвітній день боротьби з болем (третій понеділок жовтня) та Всесвітній день статистики.

Також сьогодні: Міжнародний день авіадиспетчера, Міжнародний день кухаря і кулінара, Міжнародний день лінивця.

<br />

20 жовтня в історії

20 жовтня 1818 року США та Велика Британія підписали міжнародний договір, який називався “Конвенція про рибальство, кордони та повернення рабів”. Їм встановили кордон між США та Британською Північною Америкою на заході континенту – по 49-й паралелі північної широти. Ця ділянка кордону дійсна між США та Канадою і сьогодні.

“Кордон між Британською Північною Америкою та США був описаний як лінія від найдальшої північно-західної точки Лісового озера (там, де зараз знаходиться кордон провінцій між Онтаріо та Манітобою) “на північ або південь, залежно від обставин” по 49-й паралелі, а потім на захід вздовж паралелі до Скелястих гір. Територія на захід від Скелястих гір мала бути “вільною та відкритою” для Великої Британії або США протягом наступних 10 років. У 1827 році цей період був продовжений на невизначений термін, але зрештою його припинив Орегонський договір 1846 року, який продовжив 49-ту паралель на захід до протоки Джорджії на узбережжі Тихого океану”, – пише Канадська енциклопедія.

Головною метою домовленостей було завершити постійні прикордонні непорозуміння та сутички, що виникали в основному навіть не на суші, а на воді (саме тому в назві фігурує рибальство). Провести прямий кордон вирішили, бо його було простіше обстежувати та дотримуватися. При зміні кордону втрати територій були з обох сторін – і це була перша в історії США поступка своїми територіями іншій державі.

20 жовтня 1930 року в Москві розстріляли генерал-хорунжого армії УНР, а також письменника та сценариста Юрія Тютюнника. Докладніше.

20 жовтня 1944 року в Японії сформували перші загони пілотів-камікадзе. Докладніше.

20 жовтня 1953 року в США вийшла книга Рея Бредбері “451 градус за Фаренгейтом”. Докладніше.

20 жовтня 1968 року вдова президента США Джона Кеннеді Жаклін вийшла заміж вдруге – за грецького олігарха Арістотеля Онассіса. Докладніше.

20 жовтня 1973 року в австралійському Сіднеї відкрили одну з найвідоміших будівель світу – Сіднейський оперний театр. У відкритті брала участь королева Великої Британії Єлизавета II. Докладніше.

Церковне свято 20 жовтня

20 жовтня вшановують пам’ять великомученика Артемія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде без снігу.

Туман та тепла погода 20 жовтня віщують м’яку осінь.

Що не можна робити 20 жовтня

Не можна прибирати в будинку.

Не варто рахувати дрібні гроші, бо можна втратити всі накопичення.