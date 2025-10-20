Сегодня 20 октября 2025: какой праздник и день в истории
20 октября – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы. В этот день в 1818 году установили границу между США и современной Канадой по 49-й параллели. В 1973-м открыли одно из самых известных зданий мира – Сиднейский оперный театр. В 1968-м бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди вышла замуж за Аристотеля Онассиса. В 1953-м в США опубликовали антиутопию Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В 1944-м в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. В 1930-м в Москве расстреляли генерал-хорунжего армии УНР Юрия Тютюнника.
Праздники и памятные даты 20 октября
20 октября в Украине – Всеукраинский день борьбы с заболеванием раком молочной железы.
В мире — Всемирный день профилактики остеопороза, Всемирный день борьбы с болью (третий понедельник октября) и Всемирный день статистики.
Также сегодня: Международный день авиадиспетчера, Международный день повара и кулинара, Международный день ленивца.
20 октября в истории
20 октября 1818 года США и Великобритания подписали международный договор, который назывался «Конвенция о рыболовстве, границах и возвращении рабов». Им установили границу между США и Британской Северной Америкой на западе континента – по 49-й параллели северной широты. Этот участок границы действителен между США и Канадой и сегодня.
«Граница между Британской Северной Америкой и США была описана как линия от самой дальней северо-западной точки Лесного озера (там, где сейчас находится граница провинций между Онтарио и Манитобой) «на север или юг, в зависимости от обстоятельств» по 49-й параллели, а затем к западу вдоль параллели к Скалистым горам. Территория западнее Скалистых гор должна была быть «свободной и открытой» для Великобритании или США в течение следующих 10 лет. В 1827 году этот период был продлен на неопределенный срок, но в конце концов его прекратил Орегонский договор 1846 года, продливший 49-ю параллель на запад к проливу Джорджии на побережье Тихого океана», — пишет Канадская энциклопедия.
Главной целью договоренностей было завершить постоянные пограничные недоразумения и стычки, возникавшие в основном даже не на суше, а на воде (именно поэтому в названии фигурирует рыболовство). Провести прямую границу решили, потому что ее было проще обследовать и соблюдать. При изменении границы потери территорий были с обеих сторон – и это была первая в истории США уступка своих территорий другому государству.
20 октября 1930 года в Москве расстреляли генерал-хорунжего армии УНР, а также писателя и сценариста Юрия Тютюнника. Подробнее.
20 октября 1944 года в Японии сформировали первые отряды пилотов-камикадзе. Подробнее.
20 октября 1953 года в США вышла книга Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Подробнее.
20 октября 1968 года вдова президента США Джона Кеннеди Жаклин вышла замуж вторично – за греческого олигарха Аристотеля Онассиса. Подробнее.
20 октября 1973 года в австралийском Сиднее открыли одно из самых известных зданий мира – Сиднейский оперный театр. В открытии принимала участие королева Великобритании Елизавета II. Подробнее.
Церковный праздник 20 октября
20 октября в Украине чтят память великомученика Артемия. Подробнее.
Народные приметы
Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.
Туман и теплая погода 20 октября предвещают мягкую осень.
Что нельзя делать 20 октября
Нельзя убирать дома.
Не стоит считать мелочь, потому что можно потерять все накопления.
