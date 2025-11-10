Харків і культура: які проєкти реалізовують в місті, розповіли в Канаді

Представники департаментів культури та міжнародного співробітництва Харківської міської ради взяли участь у конференції з нагоди 4-ї річниці приєднання міста Лондон (Канада) до Мережі креативних міст ЮНЕСКО.

«Участь Харкова стала результатом домовленостей, досягнутих під час торішньої конференції Мережі креативних міст ЮНЕСКО в Анг’ян-ле-Бені (Франція). Тоді було узгоджено, що Харків стане єдиним українським містом, яке представить свої проєкти як креативне місто ЮНЕСКО в категорії «Музика», – зазначили у мерії.

Повідомляється, що під час виступу харківська делегація розповіла про культурні проєкти, які реалізували до та після початку повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, йшлося про адаптацію культурних заходів до умов воєнного стану, важливість культурної дипломатії тощо.

