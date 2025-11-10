Харьков и культура: какие проекты реализовывают в городе, рассказали в Канаде

Представители департаментов культуры и международного сотрудничества Харьковского городского совета приняли участие в конференции, посвященной 4-й годовщине присоединения города Лондон (Канада) к Сети креативных городов ЮНЕСКО.

«Участие Харькова стало результатом договоренностей, достигнутых во время прошлогодней конференции Сети креативных городов ЮНЕСКО в Ангьян-ле-Бене (Франция). Тогда было согласовано, что Харьков станет единственным украинским городом, который представит свои проекты как креативный город ЮНЕСКО в категории «Музыка», — отметили в мэрии.

Сообщается, что во время выступления харьковская делегация рассказала о культурных проектах, реализовавшихся до и после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, речь шла об адаптации культурных мероприятий к условиям военного положения, важности культурной дипломатии и т.д.

