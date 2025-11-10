Харьков и культура: какие проекты реализовывают в городе, рассказали в Канаде
Представители департаментов культуры и международного сотрудничества Харьковского городского совета приняли участие в конференции, посвященной 4-й годовщине присоединения города Лондон (Канада) к Сети креативных городов ЮНЕСКО.
«Участие Харькова стало результатом договоренностей, достигнутых во время прошлогодней конференции Сети креативных городов ЮНЕСКО в Ангьян-ле-Бене (Франция). Тогда было согласовано, что Харьков станет единственным украинским городом, который представит свои проекты как креативный город ЮНЕСКО в категории «Музыка», — отметили в мэрии.
Сообщается, что во время выступления харьковская делегация рассказала о культурных проектах, реализовавшихся до и после начала полномасштабного вторжения РФ. В частности, речь шла об адаптации культурных мероприятий к условиям военного положения, важности культурной дипломатии и т.д.
Читайте также: Какое соглашение подписал Терехов с партнерами
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: канада, культура, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Харьков и культура: какие проекты реализовывают в городе, рассказали в Канаде», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 14:19;