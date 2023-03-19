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«Очень скучаем по Харькову» — призерки Кубка мира по артистическому плаванию

Спорт 22:42   19.03.2023
Елена Скалецкая
«Очень скучаем по Харькову» — призерки Кубка мира по артистическому плаванию

Харьковские синхронистки, составляющие сборную Украины по артистическому плаванию, успешно выступили на первом в истории Кубке мира по синхронному плаванию в Канаде. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом МГ «Объектив».

Сборная Украины стала третьей в командном зачете с четырьмя комплектами наград: двумя золотыми и двумя серебряными. Опередили наших спортсменок только конкурентки из Японии и Испании. «Золото» команде принесла в техническом соло харьковчанка Марта Федина. Акробатическое выступление команды также стало «золотым». Сестры Марина и Владислава Алексеевы выиграли «серебро» дважды – в технической и произвольной программе дуэтов.

Сказали, что будут праздновать успех позже – впереди следующие этапы во Франции, Египте и так далее.

«Очень много новшеств в артистическом плавании произошло. Выполнение элементов, поддержек, комбинаций. Мы увидели, что нам нужно исправлять и над чем работать», — подытожила выступление Марта Федина.

Спортсменка не скрывает радости, ведь медаль – историческая. Это первый в истории этап Кубка мира по артистическому плаванию, а у нее, соответственно, такое «золото» – тоже первое.

«Тренеры ставили задачу все сделать технически правильно, учитывая новые правила соревнований. И я настраивала себя просто четко выполнить все элементы, и оказалось, что получилось», — объясняет харьковчанка.

Сборная Украины по артистическому плаванию в Канаде

Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины и бомбардировок, разрушивших, в том числе, спортивные объекты, национальная сборная по артистическому плаванию, традиционно тренировавшаяся в Харькове, сейчас перебазировалась в Киев.

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Сестры Алексеевы надеются на скорое возвращение в родной город: «У нас есть все необходимое для тренировочного процесса. Но мы очень скучаем по родному Харькову».

Выступление украинской сборной на Кубке мира с трибун канадского Маркема поддерживали не только тренеры.

Тренер сборной Украины по артистическому плаванию Светлана Саидова на трибунах

Болеть за своих приехали украинцы, проживающие в Канаде. И это была самая активная и громкая группа поддержки.

Автор: Елена Скалецкая

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  • Категории: Спорт, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 марта 2023 в 22:42;

    • Корреспондент Елена Скалецкая в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские синхронистки, составляющие сборную Украины по артистическому плаванию, успешно выступили на первом в истории Кубке мира по синхронному плаванию в Канаде. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом МГ «Объектив»".