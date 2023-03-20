Школьница из Харьковщины получила Гран-при Международных игр искусств
Об успехе своей воспитанницы на Международных Европейских играх искусств сообщил директор Чугуевской детской художественной школы им. Репина Владимир Непомнящий.
«Есть очень приятные и хорошие новости от организаторов 1-х Международных Европейских игр искусств «Culture of the third millennium» Poland-Ukraine!!! Наивысшую награду Гран-при и Национальную премию в области культуры по версии проекта «Культура ІІІ Тысячелетия» «За сохранение и развитие декоративно-прикладного и изобразительного искусства Украины» в номинации «живопись», получила ученица выпускного класса Чугуевской детской художественной школы им. Репина Дьякова Анна», — написал Непомнящий на своей странице в facebook.
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Преподаватель Анны и директор школы Владимир Непомнящий также получили диплом-сертификат «За вклад в развитие культуры и искусства».
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехе своей воспитанницы на Международных Европейских играх искусств сообщил директор Чугуевской детской художественной школы им. Репина Владимир Непомнящий".