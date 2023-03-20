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Школьница из Харьковщины получила Гран-при Международных игр искусств

Культура 10:05   20.03.2023
Оксана Горун
Школьница из Харьковщины получила Гран-при Международных игр искусств Фото: facebook Владимира Непомнящего

Об успехе своей воспитанницы на Международных Европейских играх искусств сообщил директор Чугуевской детской художественной школы им. Репина Владимир Непомнящий.

«Есть очень приятные и хорошие новости от организаторов 1-х Международных Европейских игр искусств «Culture of the third millennium» Poland-Ukraine!!! Наивысшую награду Гран-при и Национальную премию в области культуры по версии проекта «Культура ІІІ Тысячелетия» «За сохранение и развитие декоративно-прикладного и изобразительного искусства Украины» в номинации «живопись», получила ученица выпускного класса Чугуевской детской художественной школы им. Репина Дьякова Анна», — написал Непомнящий на своей странице в facebook.

Анна Дьякова, ученица школы им. Репина в Чугуеве
Фото: facebook Владимира Непомнящего

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Преподаватель Анны и директор школы Владимир Непомнящий также получили диплом-сертификат «За вклад в развитие культуры и искусства».

Владимир Непомнящий, директор школы им. Репина
Фото: facebook Владимира Непомнящего
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 марта 2023 в 10:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об успехе своей воспитанницы на Международных Европейских играх искусств сообщил директор Чугуевской детской художественной школы им. Репина Владимир Непомнящий".