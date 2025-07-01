Live
  • Вт 01.07.2025
  • Харьков  +15°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.99

И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля

Погода 21:19   01.07.2025
Елена Нагорная
И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля

В среду, 2 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 10 до 15 градусов, дневная — от 18 до 23.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.

Читайте также: Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новости Харькова — главное 1 июля: рекордное количество атак, новый прокурор
Новости Харькова — главное 1 июля: рекордное количество атак, новый прокурор
01.07.2025, 20:28
Официально: в прокуратуре Харьковщины — новый начальник, каковы его достижения
Официально: в прокуратуре Харьковщины — новый начальник, каковы его достижения
01.07.2025, 19:48
В июне не было района Харькова, который бы не пострадал от атак РФ — Терехов
В июне не было района Харькова, который бы не пострадал от атак РФ — Терехов
01.07.2025, 20:17
Растрата на фортификациях: за что судят экс-вице-мэра Харькова Руденко (видео)
Растрата на фортификациях: за что судят экс-вице-мэра Харькова Руденко (видео)
01.07.2025, 20:40
Прокуратура Харьковщины 2 июля получит нового руководителя — «Схемы»: кто он
Прокуратура Харьковщины 2 июля получит нового руководителя — «Схемы»: кто он
01.07.2025, 18:49
И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля
И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля
01.07.2025, 21:19

Новости по теме:

20:40
Растрата на фортификациях: за что судят экс-вице-мэра Харькова Руденко (видео)
20:17
В июне не было района Харькова, который бы не пострадал от атак РФ — Терехов
19:48
Официально: в прокуратуре Харьковщины — новый начальник, каковы его достижения
19:20
Появилось видео ДТП под Харьковом, в котором пострадал годовалый ребенок
18:49
Прокуратура Харьковщины 2 июля получит нового руководителя — «Схемы»: кто он

Вы читали новость: «И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 июля 2025 в 21:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 2 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.".