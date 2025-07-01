И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля

В среду, 2 июля, в Харькове и области ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 13 до 15 градусов, днем — от 19 до 21, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура — от 10 до 15 градусов, дневная — от 18 до 23.

Ветер северо-западный — 7-12 м/с.