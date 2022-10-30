Постановка харьковского театра Шевченко стала лучшей на фестивале в Ираке
Фото: театр Шевченко
Харьковский театр имени Шевченко «Березиль» получил гран-при на III Международном Багдадском театральном фестивале.
Актеры показали спектакль «Калигула» по пьесе Альбера Камю, сообщается на странице театра в Facebook.
Исполнитель главной роли Максим Стерлик победил в номинации «Лучшая мужская роль».
«Радуемся, что эта постановка дает нам возможность открывать для себя самобытную театральную культуру арабского мира и презентовать здесь украинский/европейский театр. А в нынешние драматические времена, когда даже наша небольшая команда разбросана по всей стране, возможность собраться вместе, сыграть спектакль и получить признание, особенно ценна», — отметили в театре.
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- • Дата публикации материала: 30 октября 2022 в 18:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский театр имени Шевченко «Березиль» получил гран-при на III Международном Багдадском театральном фестивале.".