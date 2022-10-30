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Постановка харківського театру Шевченка стала найкращою на фестивалі в Іраку

Культура 18:50   30.10.2022
Олена Нагорна
Постановка харківського театру Шевченка стала найкращою на фестивалі в Іраку

Харківський театр імені Шевченка “Березіль” отримав гран-прі на ІІІ Міжнародному Багдадському театральному фестивалі.

Актори показали спектакль “Калігула” за п’єсою Альбера Камю, повідомляється на сторінці театру у Facebook.

Виконавець головної ролі Максим Стерлик переміг у номінації “Найкраща чоловіча роль”.

“Радіємо, що ця постановка дає нам змогу відкривати для себе самобутню театральну культуру арабського світу і презентувати тут український/європейський театр. А в нинішні драматичні часи, коли навіть наша невеличка команда розкидана по всій країні, можливість зібратися разом, зіграти виставу і отримати визнання, є особливо цінною”, – зазначили у театрі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Жовтня 2022 в 18:50;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський театр імені Шевченка “Березіль” отримав гран-прі на ІІІ Міжнародному Багдадському театральному фестивалі.".