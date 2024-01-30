Фильм про харьковчан получил гран-при американского фестиваля «Sundance»

Документальный фильм «Фарфоровая война» — среди победителей фестиваля независимого кино в США, сообщили на странице «Sundance» в Instagram.

Главные герои ленты — три украинских художника: Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и их друг Андрей Стефанов, а также — пес Фродо. С первого дня полномасштабного вторжения РФ они оставались в Харькове под обстрелами, бомбардировками и ракетными ударами. При этом они создавали фарфоровые фигурки, которыми украшали разрушенные дома.

«О чем фильм! Об Украине, о таких невероятных людях, как Аня и Слава, и их четырехлапом друге Фродо, об Андрее и его семье, вынужденной бежать от войны, о бойцах подразделения «Сайгон», которые борются с врагом всеми возможными средствами, о природе и собственно о самос искусстве, которое тоже является оружием в руках наших друзей! Фильм о прекрасном во времена ужасного… Главный тезис фильма: «Нас легко повредить и невозможно уничтожить!» — описал ленту мастер керамики Сергей Дутка.

«Сопротивление тоталитарной агрессии необходимо, но сохранить свою человечность среди натиска — это высшее стремление к добру. Создание этого фильма — фильма, полного пафоса и насилия, белых грибов и дракончиков — само по себе является этим стремлением. За непоколебимый голос изнутри жестокой войны в Украине, призывающий нас заботиться о тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить свою и нашу человечность, а также за то, что в настоящее время не существуют премии жюри «Sundance» за лучшую собаку, гран-при жюри США за лучший документальный фильм достается «Фарфоровой войне», — прокомментировали свое решение члены жюри фестиваля.

Премьера фильма состоялась 20 января этого года как раз на «Sundance». Один из героев фильма — Слава Леонтьев так прокомментировал свою миссию, реализация которой нашла отражение в фильме: «Мы боремся за то, чтобы наша культура, искусство и Украина продолжали существовать. Это именно то, что я люблю в Украине. Вы можете нас сломать, но не можете нас уничтожить», — сказал он в комментарии для издания «Deadline».

Отметим, что в прошлом году приз зрительских симпатий на «Sundance» получил фильм харьковчан «20 дней в Мариуполе». Сейчас он номинирован на «Оскар».