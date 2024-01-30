Live
  • Вт 30.01.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 37.89
  • EUR 41

Фильм про харьковчан получил гран-при американского фестиваля «Sundance»

Культура 08:56   30.01.2024
Оксана Горун
Фильм про харьковчан получил гран-при американского фестиваля «Sundance» Фото: instagram sundanceorg

Документальный фильм «Фарфоровая война» — среди победителей фестиваля независимого кино в США, сообщили на странице «Sundance» в Instagram.

Главные герои ленты — три украинских художника: Слава Леонтьев, его жена Аня Стасенко и их друг Андрей Стефанов, а также — пес Фродо. С первого дня полномасштабного вторжения РФ они оставались в Харькове под обстрелами, бомбардировками и ракетными ударами. При этом они создавали фарфоровые фигурки, которыми украшали разрушенные дома.

«О чем фильм! Об Украине, о таких невероятных людях, как Аня и Слава, и их четырехлапом друге Фродо, об Андрее и его семье, вынужденной бежать от войны, о бойцах подразделения «Сайгон», которые борются с врагом всеми возможными средствами, о природе и собственно о самос искусстве, которое тоже является оружием в руках наших друзей! Фильм о прекрасном во времена ужасного… Главный тезис фильма: «Нас легко повредить и невозможно уничтожить!» — описал ленту мастер керамики Сергей Дутка.

«Сопротивление тоталитарной агрессии необходимо, но сохранить свою человечность среди натиска — это высшее стремление к добру. Создание этого фильма — фильма, полного пафоса и насилия, белых грибов и дракончиков — само по себе является этим стремлением. За непоколебимый голос изнутри жестокой войны в Украине, призывающий нас заботиться о тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы защитить свою и нашу человечность, а также за то, что в настоящее время не существуют премии жюри «Sundance» за лучшую собаку, гран-при жюри США за лучший документальный фильм достается «Фарфоровой войне», — прокомментировали свое решение члены жюри фестиваля.

Премьера фильма состоялась 20 января этого года как раз на «Sundance».  Один из героев фильма — Слава Леонтьев так прокомментировал свою миссию, реализация которой нашла отражение в фильме: «Мы боремся за то, чтобы наша культура, искусство и Украина продолжали существовать. Это именно то, что я люблю в Украине. Вы можете нас сломать, но не можете нас уничтожить», — сказал он в комментарии для издания «Deadline».

Отметим, что в прошлом году приз зрительских симпатий на «Sundance» получил фильм харьковчан «20 дней в Мариуполе». Сейчас он номинирован на «Оскар».

Читайте также: Фильм харьковчан о Мариуполе номинирован на премию «Оскар»

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Шахеды» на Харьковщине: в ВС ВСУ сообщили куда летят вражеские БпЛА
«Шахеды» на Харьковщине: в ВС ВСУ сообщили куда летят вражеские БпЛА
29.01.2024, 23:02
Главные новости Харькова: атака «шахедов» на Харьковщину, бои за Табаевку
Главные новости Харькова: атака «шахедов» на Харьковщину, бои за Табаевку
30.01.2024, 08:38
Не менее шести «шахедов» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов (фото)
Не менее шести «шахедов» атаковали ночью Харьковщину — Синегубов (фото)
30.01.2024, 08:32
Теплее января: каким бывает февраль в Харькове и области — синоптики
Теплее января: каким бывает февраль в Харькове и области — синоптики
29.01.2024, 18:18
В Харькове отметили 60-летние творческой деятельности знаменитой балерины
В Харькове отметили 60-летние творческой деятельности знаменитой балерины
29.01.2024, 13:04
Фильм про харьковчан получил гран-при американского фестиваля «Sundance»
Фильм про харьковчан получил гран-при американского фестиваля «Sundance»
30.01.2024, 08:56

Новости по теме:

12:42
Фильм харьковчанина о вторжении в Мариуполь получил награду на фестивале в США
22:14
«Событие для украинской документалистики»: фильм харьковчанина покажут в США

Вы читали новость: «Фильм про харьковчан получил гран-при американского фестиваля «Sundance»»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 30 января 2024 в 08:56;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документальный фильм «Фарфоровая война» — среди победителей фестиваля независимого кино в США, сообщили на странице «Sundance» в Instagram".