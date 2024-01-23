Фильм харьковчан о Мариуполе избран номинантом премии «Оскар»
Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», снятый в 2022 году в окруженном российскими военными городе, избран номинантом самой престижной американской кинопремии «Оскар».
Лента будет представлять Украину на 96-й премии в номинации «Полнометражный документальный фильм», сообщается в Twitter киноакадемии.
Вручать статуэтки победителям будут в Лос-Анджелесе 11 марта.
Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.
Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».
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- Категории: Культура, Мир, Общество, Харьков; Теги: 20 дней в мариуполе, номинант, оскар, премия, степаненко, Харьков., Чернов;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 17:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», снятый в 2022 году в окруженном российскими военными городе, избран номинантом самой престижной американской кинопремии «Оскар».".