Live
  • Вт 23.01.2024
    • Харьков
  •   -5°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Фильм харьковчан о Мариуполе избран номинантом премии «Оскар»

Культура 17:27   23.01.2024
Елена Нагорная
Фильм харьковчан о Мариуполе избран номинантом премии «Оскар» twitter.com/TheAcademy/

Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», снятый в 2022 году в окруженном российскими военными городе, избран номинантом самой престижной американской кинопремии «Оскар».

Лента будет представлять Украину на 96-й премии в номинации «Полнометражный документальный фильм», сообщается в Twitter киноакадемии.

Вручать статуэтки победителям будут в Лос-Анджелесе 11 марта.

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

Читайте также: Фильм харьковчанина попал в две номинации на британскую кинопремию BAFTA

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 23.01: 63 пострадавших от ударов, семь погибших
Главные новости Харькова 23.01: 63 пострадавших от ударов, семь погибших
23.01.2024, 17:46
9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов
9-летнего мальчика ищут под завалами 5-этажки в Харькове – Болвинов
23.01.2024, 16:33
Россияне ракетами повредили пожарную часть в Харькове (видео, фото)
Россияне ракетами повредили пожарную часть в Харькове (видео, фото)
23.01.2024, 16:17
Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)
Первые минуты после ракетного обстрела Харькова (видео)
23.01.2024, 15:06
Ракетный удар по Харькову. Шестую погибшую достали из-под завалов спасатели
Ракетный удар по Харькову. Шестую погибшую достали из-под завалов спасатели
23.01.2024, 15:33
Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (видео с дрона)
Последствия ракетной атаки РФ на Харьков (видео с дрона)
23.01.2024, 14:47

Новости по теме:

10:57
Фильм харьковчанина попал в две номинации на британскую кинопремию BAFTA
11:20
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
23:10
Фильм харьковчан о Мариуполе попал в шорт-лист премии «Оскар»
16:39
Фильм харьковчан будет представлять Украину на Оскаре
13:14
Фильм харьковчан, который хотят подать на Оскар, выходит в прокат 31 августа

Вы читали новость: «Фильм харьковчан о Мариуполе избран номинантом премии «Оскар»»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 17:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», снятый в 2022 году в окруженном российскими военными городе, избран номинантом самой престижной американской кинопремии «Оскар».".