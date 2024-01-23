Фильм харьковчан о Мариуполе избран номинантом премии «Оскар»

Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», снятый в 2022 году в окруженном российскими военными городе, избран номинантом самой престижной американской кинопремии «Оскар».

Лента будет представлять Украину на 96-й премии в номинации «Полнометражный документальный фильм», сообщается в Twitter киноакадемии.

Вручать статуэтки победителям будут в Лос-Анджелесе 11 марта.

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Режиссер и оператор Мстислав Чернов (Харьков), продюсер Василиса Степаненко (Харьков) и фотокорреспондент Евгений Малолетка (Бердянск) продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

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