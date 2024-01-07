Фильм харьковчанина попал в две номинации на британскую кинопремию BAFTA
Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».
Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» оказался сразу в двух номинациях в длинном списке британской кинопремии BAFTA Film Awards, сообщает официальный сайт премии.
«20 дней в Мариуполе» претендует на звание «лучший» среди документальных фильмов и как фильм на иностранном языке. В каждой номинации соревнуются 10 лент.
Церемония награждения BAFTA пройдет 18 февраля.
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- • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 10:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».".