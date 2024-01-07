Фильм харьковчанина попал в две номинации на британскую кинопремию BAFTA

Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».

Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» оказался сразу в двух номинациях в длинном списке британской кинопремии BAFTA Film Awards, сообщает официальный сайт премии.

«20 дней в Мариуполе» претендует на звание «лучший» среди документальных фильмов и как фильм на иностранном языке. В каждой номинации соревнуются 10 лент.

Церемония награждения BAFTA пройдет 18 февраля.