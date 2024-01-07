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Фильм харьковчанина попал в две номинации на британскую кинопремию BAFTA

Мир 10:57   07.01.2024
Оксана Якушко
Фильм харьковчанина попал в две номинации на британскую кинопремию BAFTA

Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».

Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» оказался сразу в двух номинациях в длинном списке британской кинопремии BAFTA Film Awards, сообщает официальный сайт премии.

«20 дней в Мариуполе» претендует на звание «лучший» среди документальных фильмов и как фильм на иностранном языке. В каждой номинации соревнуются 10 лент.

Церемония награждения BAFTA пройдет 18 февраля.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 7 января 2024 в 10:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».".