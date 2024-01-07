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Фільм харків’янина потрапив до двох номінацій на британську кінопремію BAFTA

Світ 10:57   07.01.2024
Оксана Якушко
Фільм харків’янина потрапив до двох номінацій на британську кінопремію BAFTA

Престижна кінопремія BAFTA – це британський аналог “Оскара”.

Документальний фільм харків’янина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» опинився одразу у двох номінаціях у довгому списку британської кінопремії BAFTA Film Awards, повідомляє офіційний сайт премії.

“20 днів у Маріуполі” претендує на звання “найкращий” серед документальних фільмів і як фільм іноземною мовою. У кожній номінації змагаються 10 стрічок.

Церемонія нагородження BAFTA відбудеться 18 лютого.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Січня 2024 в 10:57;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Престижная кинопремия BAFTA – это британский аналог «Оскара».".