Фільм харків’янина потрапив до двох номінацій на британську кінопремію BAFTA

Престижна кінопремія BAFTA – це британський аналог “Оскара”.

Документальний фільм харків’янина Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» опинився одразу у двох номінаціях у довгому списку британської кінопремії BAFTA Film Awards, повідомляє офіційний сайт премії.

“20 днів у Маріуполі” претендує на звання “найкращий” серед документальних фільмів і як фільм іноземною мовою. У кожній номінації змагаються 10 стрічок.

Церемонія нагородження BAFTA відбудеться 18 лютого.