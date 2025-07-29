Сегодня 29 июля: какой день в истории

29 июля в Украине — День чествования павших воинов Сил специальных операций ВСУ. В этот день 1588 года у британского побережья появились корабли испанской «Непобедимой Армады». В 1776-м в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский. В 1836-м в Париже открыли Триумфальную арку. В 1865-м родился митрополит Андрей Шептицкий. В 1954-м впервые опубликовали «Властелина колец» Толкина. В 1958-м создали NASA. А в 1981-м состоялась свадьба наследника престола Великобритании принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Праздники и памятные даты 29 июля

29 июля в Украине — День чествования павших воинов Сил специальных операций ВСУ. До этого года 29 июля было праздничным – отмечали День Сил специальных операций. Но весной президент Украины Владимир Зеленский указом установил новую дату профессионального праздника ССО – 27 мая; а командующий ССО генерал-майор Александр Трепак своим приказом определил, что 29 июля будут чтить память павших.

29 июля в мире – Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

Также сегодня Международный день тигра.

29 июля в истории

29 июля 1588 года у британского побережья появились корабли испанской «Непобедимой Армады». В дальнейшем выяснилось, что со словом «непобедимая» испанцы несколько поспешили. Чтобы понять, что привело флот испанцев к английским берегам, нужно исследовать несколько десятилетий, предшествовавших этим событиям.

Король Испании Филипп II пришел к власти в 1556 году после отречения отца – Карла I. Карл разделил огромную империю между сыном и братом. Сыну передал испанскую корону вместе с Нидерландами и заокеанскими колониями, брату Фердинанду – звание императора Священной римской империи вместе с наследственными владениями Габсбургов в Австрии. Так образовались две ветви Габсбургской династии – испанская и австрийская. Даже без части владений отца Филипп II получил в наследство очень богатое и мощное государство.

Уровень влияния Испании и Англии в мире на момент прихода к власти Филиппа II трудно было сравнивать. Испания контролировала значительную часть Европы, к ее берегам постоянно приходили корабли с золотом и серебром из Нового Света, подконтрольные Нидерланды обеспечивали развитие коммерции и торговли. В то же время Англия никак не могла оправиться от веков войн – как с Францией, так и гражданских, а также резких изменений «религиозного курса» страны. В 1553 году к власти здесь пришла королева Мария I («Кровавая Мэри»). Она была дочерью Генриха VIII от его первой жены – испанской инфанты Екатерины Арагонской. Как и мать, Мария была ревностной католичкой, и с самого начала правления начала «откатывать» распространение Англиканской церкви, которую создал ее отец и продвигал покойный брат Эдуард VI. Из-за бесконечных политических и личностных «метаний» своего шестиразово женатого отца Мария в детстве и юности была обручена с целым рядом мужчин, но так и не вышла замуж. Став королевой, она могла выбирать сама. И выбрала – наследника испанского престола Филиппа. Став королем Испании в 1556 году, Филипп II уже был королем-консортом Англии. Если бы у этой пары родились дети, история могла бы пойти по совсем другому сценарию.

Но суждено было другое – Мария I умерла от болезни в 42 года. Филипп к тому времени уже покинул Англию и почти не виделся с женой, занимаясь делами собственного королевства. На английский престол взошла вторая дочь Генриха VIII – 25-летняя Елизавета I.

Протестантку Елизавету испанцы в принципе считали незаконным ребенком Генриха, ведь католическая церковь так и не признала развод короля с первой женой. Их брак с Анной Болейн и рожденную в этом браке Елизавету в католическом мире не признавали. Несмотря на это, когда Мария заболела, и было ясно, что она вот-вот умрет, Филипп II вел переговоры с Елизаветой о дальнейших союзнических отношениях (даже есть свидетельства, что они рассматривали возможность заключить брак). Однако эти попытки сохранить многолетний союз Англии и Испании были непродолжительны. Елизавета возобновила многие религиозные реформы своего отца и брата, чем сразу противопоставила себя «христианскому королю» Испании. Однако на открытый конфликт и тем более войну она не была настроена, трезво оценивая, что силы Англии меньше испанских.

Филипп II тем временем прилагал политические усилия, чтобы убрать «еретичку» с престола. Он поддержал другую претендентку – католическую королеву Шотландии Марию Стюарт. Она имела права на престол Англии, хотя и гораздо меньшие, чем Елизавета. Отношения между Англией и Испанией стремительно ухудшались. Елизавета в конце концов заключила Марию Стюарт в тюрьму в 1567 году, от короны Шотландии узнице пришлось отречься в пользу сына Якова VI. А уже в следующем, 1568 году, начались события, которые дополнительно подорвали мощь Испании и углубили ее конфликт с Англией, — Восьмидесятилетняя война в Нидерландах. Там северные провинции, где приобретал все большее распространение протестантизм (в радикальном формате кальвинизма) восстали против властей Испании. Со временем Елизавета поддержала голландцев. Параллельно корсары ее величества наносили все больший вред испанскому флоту, грабя корабли по дороге из Нового Света. Это наполняло английскую казну и опустошало испанскую. Понятно, что желание отомстить англичанам в целом и Елизавете персонально у Филиппа II только росло. Однако вместе с ростом желания разгромить англичан, испанский король терял возможности для этого. Состояние экономики Испании ухудшалось вслед за фактической потерей очень прибыльных Нидерландов, расходами на войну и нападениями пиратов. В то же время Англия под руководством одного из самых успешных своих правителей только набирала обороты: и экономически, и политически, и в сноровке на море.

Спусковым механизмом для начала подготовки испанского вторжения в Англию стала казнь Елизаветой I Марии Стюарт в 1587 году. Сразу после этого Филипп II поддержал решение о вторжении. Для этого готовили огромный флот, получивший название «Непобедимая Армада». На момент, когда это надводное войско выходило из Лиссабона, в Армаде было около 140 кораблей с более чем 10 тысячами моряков и около 20 тысячами солдат на борту. Флот вооружили 2500 орудиями. Вся эта сила покидала порт в течение двух суток, начиная с 21 июля 1588 года. А дальше двинулась в сторону Ла-Манша.

На самом деле проблемы начались еще до того, как Армада покинула порт. Командовать ею должен был опытный адмирал – 1-й маркиз Санта-Крус, который и предложил саму идею создания Армады. Но он умер в феврале 1588 года. Неожиданно Филипп II решил передать командование флотом не моряку – герцогу Медина-Сидония, который был выдающимся политиком, придворным и военным, но не имел опыта морских сражений. После выхода Армады из порта, неприятности продолжались: то здесь, то там отдельные корабли атаковали английские корсары. Они не вступали в бой и быстро исчезали, растягивая силы испанского флота — на починку и преследование. В дальнейшем добавилась буря, разбрасывающая испанские корабли по значительной акватории.

29 июля несколько «потрепанный», но до сих пор впечатляющий флот увидели с берегов Англии. Системой маяков информацию о приближении Армады передали в Лондон. Но из-за прилива английский флот не мог оперативно выйти из гавани в Плимуте. Здесь у испанцев возник шанс самим зайти в гавань и разгромить врага. Но вместо этого они (как считается, по прямому приказу короля герцогу Медина-Сидония) пошли дальше вдоль побережья Британских островов. Когда изменился прилив, 55 английских кораблей вышли из Плимута. Ими командовал лорд Уильям Говард, а вице-адмиралом был в недавнем прошлом знаменитый пират – гроза испанских кораблей и колоний в Новом Свете сэр Фрэнсис Дрейк. На рассвете 31 июля английский флот вступил в бой с Армадой. И тут уже опыт командиров оказался важнее количества кораблей. Какого-то одного большого сражения не было. Англичане атаковали испанцев издалека, обстреливая из пушек, отделяли одиночные корабли, чтобы захватить или поджечь. Постепенно Армада просто «таяла». Ее часть приблизилась к голландскому берегу, где испанцам, с которыми шла война, были не рады – и добавили удары от себя. Еще часть вообще пошла огибать Британские острова с севера, для чего не было предусмотрено запасов. Лишь 60 кораблей смогли вернуться в Испанию – конечно, безо всякого триумфа. Впоследствии в Англии выпустили памятную медаль в честь победы над испанцами. На ней была надпись: «Бог дунул – и они развеялись».

29 июля 1776 года в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский. Подробнее.

29 июля 1836 года в Париже торжественно открыли Триумфальную арку. Один из самых известных монументов Франции возводили в течение 30 лет – самых бурных в истории страны. Подробнее.

29 июля 1865 года родился польский граф Роман Мария Александр Шептицкий. В историю Украины он войдет под своим монашеским именем – Андрей Шептицкий. Подробнее.

29 июля 1954 года вышел первый том трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Подробнее.

29 июля 1958 года в США создали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA. Подробнее.

29 июля 1981 года состоялась свадьба английского принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Подробнее.

Церковный праздник 29 июля

29 июля чтят память мученика Каллиника. Подробнее.

Народные приметы

Если день солнечный, то урожай будет хорошим.

А если идет дождь, урожай плохо сохранится.

Если 29 июля туман, то будет много грибов.

Что нельзя делать 29 июля

Не желательно заниматься рукоделием и работать на огороде.

Нельзя пользоваться острыми предметами.