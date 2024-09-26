Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории

26 сентября 2022 года появились первые официальные сообщения об освобождении населенных пунктов на левом берегу Оскола в Харьковской области. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года мир оказался максимально близко к началу ядерной войны. В 1960-м состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США, а Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. В 1930-м польские власти запретили деятельность «Пласта». В 1815-м Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. В 1580-м Фрэнсис Дрейк вернулся в Англию, вторым в мире совершив кругосветное плавание.

Праздники и памятные даты 26 сентября

26 сентября – Всемирный день здоровья окружающей среды, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков, Всемирный день контрацепции, День специалиста по управлению персоналом.

Также отмечают: День рождения граммофона, Всемирный день моря (последний четверг сентября), День альпаки, День любовной записки, Всемирный день квантовой готовности (в этом году проводится впервые, далее планируют отмечать ежегодно в четвертый четверг сентября).

26 сентября в истории

26 сентября 1580 года знаменитый «пират ее величества Елизаветы I» Фрэнсис Дрейк на галеоне «Золотая Лань» вошел в порт города Плимут, вернувшись из кругосветного плавания. Он стал первым англичанином, который совершил такой морской переход, а в мире — вторым после Магеллана.

Сравнивать путешествие Дрейка с путешествием Магеллана достаточно сложно. Конечно, экспедиция Магеллана тоже преследовала не только исследовательские цели. Имели место и убийства аборигенов, и грабежи, и захват территорий. Однако Дрейк совершил абсолютно пиратскую «кругосветку». Ее главной целью от начала и до завершения был грабеж испанцев на земле и на море. И с этой задачей капер справился на 100% – золота и специй, которые он привез на единственном уцелевшем корабле, было больше, чем составили доходы английской короны за весь год.

История Дрейка — фермера, ставшего пиратом, и пирата, ставшего рыцарем, достойна целого романа (и о нем писали неоднократно). Фрэнсис был старшим из 12 сыновей фермера Эдмунда Дрейка. Судьбу парня изменило решение отца отправить его к родственникам – семье Хокинсов в Плимут. Они были моряками и активно участвовали в развитии трансатлантической торговли. Именно на кораблях Хокинсов Дрейк впервые вышел в море и вместе со своим кузеном Джоном Хокинсом попробовал себя в каперстве. На тот момент англичане с разрешения короны грабили не испанские, а французские корабли (Англия во времена королевы-католички Марии I Тюдор сблизилась с Испанией и была в состоянии войны с Францией).

«В ноябре 1558 года Мария I скончалась, а ее сводная сестра Елизавета, протестантка, стала королевой Англии. В первые годы своего правления Елизавета пыталась не враждовать с Испанией, но осознавала, как Америка генерирует большие богатства для Испании, увеличивая ее военно-морскую мощь и распространяя католическую веру. Колониальная экспансия заинтересовала королеву, и международное право мало тогда регулировало вопрос экспансии. В то время у Елизаветы I не было военно-морской силы, чтобы сравниться с Испанией на море, поэтому ей нужно было найти другой способ бросить вызов Испанской империи», — пишет о предпосылках дальнейшей головокружительной карьеры Дрейка «National Geografic».

Пока Елизавета I наводила порядок в Англии и утверждала свою власть, Дрейк вместе с Хокинсами утверждался на море. В 1560-х они занимались чрезвычайно прибыльным делом, которое в то время не вызвало общественного порицания – работорговлей. В этот период он совершил первые путешествия в Америку – с переменным успехом, что было характерно для такого «экстремального бизнеса». Провалом второго путешествия Дрейка в Америку исследователи часто объясняют его дальнейшую ненависть к испанцам. Испанские военные корабли атаковали эскадру Дрейка и Хокинса в порту в Мексике – англичане потеряли почти все, что добыли в экспедиции, у них осталось всего два корабля. Погибло много людей, в том числе друзья Дрейка. Самому пирату удалось скрыться, однако он поклялся отомстить.

В последствии, в начале 1570-х, он проводил все более смелые рейды, атакуя испанские колонии в Америке. В начале результаты были довольно сомнительными, но в 1572 году удача улыбнулась пирату: он захватил испанский серебряный конвой – тонны золота и серебра. С добычей и захваченными кораблями он вернулся в Англию. Такие результаты уже отличали его от других «посредственных» английских морских разбойников – настолько, что это привлекло внимание королевы. Дрейк стал одним из «морских псов Елизаветы», как их называли современники. Это была группа капитанов, которые пиратством обеспечивали доходы для короны, а одновременно – подрывали способности самого мощного морского флота – испанского. При этом официальной войны между Англией и Испанией именно в годы подъема Дрейка не было. Его деятельность в современных терминах назвали бы «серой» — официально не разрешенной, но неофициально не запрещенной.

Несколько лет после успеха с серебряным конвоем Дрейк провел в Англии, а в 1577-м получил назначение, которое в дальнейшем изменило его общественный статус и сделало пирата частью истории мирового мореходства. Фрэнсис стал командиром английской экспедиции, которая должна была пройти через Магелланов пролив в Тихий океан.

Публично «благословить» путешествие Дрейка Елизавета І не могла, однако она встретилась с пиратом и во время личного разговора намекнула, что его экспедиция обогатит корону. За чей счет должна была обогатиться корона, было ясно – Дрейка посылали за испанским золотом. Он отправился в декабре 1577 года на борту корабля «Пеликан» («Золотой Ланью» он стал где-то в середине путешествия) и еще четырех кораблей. Отплывали с капером 164 моряка. По дороге Дрейк присоединил к эскадре шестой корабль. Естественно, продвигаясь через океан и вдоль американского побережья, англичане грабили испанские колонии и корабли. Флот постепенно иссякал: два корабля затопили уже после перехода через Атлантический океан. На подходе к Магелланову проливу пришлось сжечь еще один. Перезимовать Дрейк и команда решили на побережье Атлантического океана, а дальше преодолели пролив.

17 июня 1579 года англичане высадились в бухте на тихоокеанском побережье – сейчас это Северная Калифорния.

Дрейк дал ей название Новый Альбион и заявил о суверенитете Елизаветы и каждого следующего английского монарха над этой территорией. Там команда подготовила к дальнейшему переходу через Тихий океан свой флагман, который остался уже единственным кораблем эскадры. «Пеликан» назвали «Золотой Ланью». 23 июля Дрейк покинул побережье Америки и направился через океан. Через несколько месяцев галеон достиг островов в районе Индонезии. По дороге на часть испанского золота пираты закупили груз специй и уже без «приключений» добрались до Африки, обогнули ее и прибыли к родным берегам.

26 сентября 1580 года «Золотая Лань» вошла в Плимут.

Вместе с Дрейком вернулись 59 членов экипажа. Пирата провозгласили первым англичанином, совершившим кругосветное плавание. Меньше чем через год после этих событий королева Елизавета наградила капера рыцарским званием – церемония прошла на борту «Золотой Лани». В дальнейшем Дрейка назначили мэром Плимута. Пирата несколько раз избирали в парламент. Он стал вице-адмиралом и был заместителем командующего английским флотом в битве против испанской Непобедимой армады (которая стала по итогам этой битвы бывшей непобедимой). Умер «пират ее величества» в январе 1596 года – по нестандартной для людей его судьбы причине, от дизентерии.

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В ночь на 26 сентября 1983 года мир оказался на пороге ядерной войны. В этот момент советский спутник пять раз подал сингал о запуске из США межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» (с десятью ядерными боеголовками). Подробнее.

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Церковный праздник 26 сентября

26 сентября — Преставление апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Подробнее.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то скоро наступит зима.

Дождь 26 сентября – к урожаю зерновых следующим летом.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя развлекаться и употреблять спиртные напитки.

Нельзя работать после обеда.

Нельзя брать в руки острые предметы.

Категорически запрещено отказывать нуждающимся.