Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії

26 вересня 2022 року з’явилися перші офіційні повідомлення про звільнення населених пунктів на лівому березі Осколу в Харківській області. У ніч із 25 на 26 вересня 1983 року світ виявився максимально близьким до початку ядерної війни. У 1960-му відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США, а Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії Генасамблеї ООН. У 1930-му польська влада заборонила діяльність “Пласту”. У 1815-му Пруссія, Австрія та Росія уклали в Парижі так званий Священний союз. У 1580-му Френсіс Дрейк повернувся до Англії, другим у світі здійснивши кругосвітнє плавання.

Свята та пам’ятні дати 26 вересня

26 вересня – Всесвітній день здоров’я довкілля, Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Європейський день мов, Всесвітній день контрацепції, День спеціаліста з управління персоналом.

Також відзначають: День народження грамофона, Всесвітній день моря (останній четвер вересня), День альпаки, День любовної записки, Всесвітній день квантової готовності (цього року проводиться вперше, далі планують відзначати щороку в четвертий четвер вересня).

26 вересня в історії

26 вересня 1580 року знаменитий “пірат її величності Єлизавети I” Френсіс Дрейк на галеоні “Золота Лань” увійшов до порту міста Плімут, повернувшись з навколосвітнього плавання. Він став першим англійцем, який здійснив такий морський перехід, а у світі – другим після Магеллана.

Порівнювати подорож Дрейка з подорожжю Магеллана досить складно. Звичайно, експедиція Магеллана теж мала не лише дослідницькі цілі. Мали місце й убивства аборигенів, і пограбування, й захоплення територій. Однак Дрейк здійснив абсолютно піратську “навколосвітку”. Її головною метою від початку й до завершення було пограбування іспанців на землі й на морі. І з цим завданням капер впорався на 100% – золота та спецій, які він привіз на єдиному кораблі, що вцілів, було більше, ніж склали доходи англійської корони за весь рік.

Історія Дрейка – фермера, який став піратом, і пірата, який став лицарем, гідна цілого роману (і про нього писали неодноразово). Френсіс був старшим із 12 синів фермера Едмунда Дрейка. Долю хлопця змінило рішення батька відправити його до родичів – родини Гокінсів у Плімут. Вони були моряками та брали активну участь у розвитку трансатлантичної торгівлі. Саме на кораблях Гокінсів Дрейк вперше вийшов у море та разом зі своїм кузеном Джоном Гокінсом спробував себе в каперстві. На той момент англійці з дозволу корони грабували не іспанські, а французькі кораблі (Англія за часів королеви-католички Марії I Тюдор зблизилася з Іспанією та була в стані війни з Францією).

“У листопаді 1558 року Марія I померла, а її зведена сестра Єлизавета, протестантка, стала королевою Англії. У перші роки свого правління Єлизавета намагалася не ворогувати з Іспанією, але усвідомлювала, як Америка генерує великі багатства для Іспанії, збільшуючи її військово-морську міць і поширюючи католицьку віру. Колоніальна експансія зацікавила королеву, і міжнародне право мало тоді регулювало курс експансії. У той час Єлизавета I не мала військово-морської сили, щоб зрівнятися з Іспанією на морі, тому їй потрібно було знайти інший спосіб кинути виклик Іспанській імперії”, – пише про передумови подальшої карколомної кар’єри Дрейка “National Geografic”.

Поки Єлизавета I наводила лад в Англії та стверджувала свою владу, Дрейк разом із Гокінсами стверджувався на морі. У 1560-х вони займалися надзвичайно прибутковою справою, яка на той час не викликала суспільного осуду – работоргівлею. У цей період він здійснив перші подорожі до Америки – зі змінним успіхом, що було притаманно такому “екстремальному бізнесу”. Провалом другої подорожі Дрейка до Америки дослідники часто пояснюють його подальшу ненависть до іспанців. Іспанські військові кораблі атакували ескадру Дрейка та Гокінса в порту в Мексиці – англійці втратили майже все, що видобули в експедиції, у них залишилися лише два кораблі. Загинуло чимало людей, зокрема друзі Дрейка. Самому пірату вдалося втекти, проте він поклявся помститися.

Згодом, на початку 1570-х, він проводив дедалі сміливіші рейди, атакуючи іспанські колонії в Америці. На початку результати були досить сумнівними, але в 1572 році вдача посміхнулася пірату: він захопив іспанський срібний конвой – тонни золота й срібла. Зі здобиччю та захопленими кораблями він повернувся до Англії. Такі результати вже відрізняли його від інших “посередніх” англійських морських розбійників – настільки, що це привернуло увагу королеви. Дрейк став одним із “морських псів Єлизавети”, як їх називали сучасники. Це була група капітанів, які піратством забезпечували прибутки для корони, а одночасно – підривали здібності найпотужнішого морського флоту – іспанського. При цьому офіційної війни між Англією та Іспанією саме в роки підйому Дрейка не було. Його діяльність у сучасних визначеннях назвали б “сірою” – офіційно не дозволеною, але неофіційно не забороненою.

Кілька років після успіху зі срібним конвоєм Дрейк провів в Англії, а в 1577-му отримав призначення, яке надалі змінило його суспільний статус і зробило пірата частиною історії світового мореплавства. Френсіс став командиром англійської експедиції, яка мала пройти через Магелланову протоку в Тихий океан.

Публічно “благословити” подорож Дрейка Єлизавета I не могла, проте вона зустрілася з піратом і під час особистої розмови натякнула, що його експедиція збагатить корону. Чиїм коштом мала збагатитися корона, було ясно – Дрейка посилали за іспанським золотом. Він вирушив у грудні 1577 року на борту корабля “Пелікан” (“Золотою Ланню” він став десь у середині подорожі) та ще чотирьох кораблів. Відпливали з капером 164 моряки. Дорогою Дрейк приєднав до ескадри шостий корабель. Звичайно, просуваючись через океан і вздовж американського узбережжя, англійці грабували іспанські колонії та кораблі. Флот поступово вичерпувався: два кораблі затопили вже після переходу через Атлантичний океан. На підході до Магелланової протоки довелося спалити ще один. Перезимувати Дрейк і команда вирішили на узбережжі Атлантичного океану, а далі подолали протоку.

17 червня 1579 року англійці висадилися в бухті на тихоокеанському узбережжі – зараз це Північна Каліфорнія.

Дрейк дав їй назву Новий Альбіон і заявив про суверенітет Єлизавети та кожного наступного англійського монарха над цією територією. Там команда підготувала до подальшого переходу через Тихий океан свій флагман, який залишився єдиним кораблем ескадри. “Пелікан” назвали “Золотою Ланню”. 23 липня Дрейк залишив узбережжя Америки та попрямував через океан. За кілька місяців галеон досяг островів у районі Індонезії. Дорогою на частину іспанського золота пірати закупили вантаж спецій і вже без “пригод” дісталися Африки, обігнули її та прибули до рідних берегів.

26 вересня 1580 року “Золота Лань” увійшла до Плімута.

Разом із Дрейком повернулися 59 членів екіпажу. Пірата проголосили першим англійцем, який здійснив кругосвітнє плавання. Менше як за рік після цих подій королева Єлизавета нагородила капера лицарським званням – церемонія відбулася на борту “Золотої Лані”. Надалі Дрейка призначили мером Плімута. Пірата кілька разів обирали до парламенту. Він став віцеадміралом і був заступником командувача англійського флоту в битві проти іспанської Непереможної армади (яка стала за підсумками цієї битви колишньою непереможною). Помер “пірат її величності” у січні 1596 року – з нестандартної для людей його вдачі причини, від дизентерії.

26 вересня 1815 року Пруссія, Австрія та Росія уклали в Парижі так званий Священний союз. Докладніше.

26 вересня 1930 року польська влада заборонила діяльність “Пласту” на Галичині. Докладніше.

26 вересня 1960 року відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США. Докладніше.

26 вересня 1960 року президент Куби Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії Генасамблеї ООН. Він виступав протягом чотирьох із половиною годин. Докладніше.

26 вересня 1969 року вийшов останній студійний альбом гурту “The Beatles” – “Abbey Road”. Докладніше.

У ніч проти 26 вересня 1983 року світ опинився на порозі ядерної війни. У цей момент радянський супутник п’ять разів подав сингал про запуск із США міжконтинентальної балістичної ракети “Мінітмен” (із десятьма ядерними боєголовками). Докладніше.

26 вересня 1995 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила позитивний висновок щодо заявки України на вступ до РЄ. Докладніше.

26 вересня 2022 року з’явилися перші офіційні підтвердження визволення населених пунктів на лівому березі Осколу на Харківщині. Так, Борівська селищна рада підтвердила, що ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські.

Народні прикмети

Якщо граки вже відлетіли, то скоро настане зима.

Дощ 26 вересня – до врожаю зернових наступного літа.

Що не можна робити 26 вересня

Не можна веселитися та вживати спиртні напої.

Не можна працювати після обіду.

Не можна брати в руки гострі предмети.

Категорично заборонено відмовляти нужденним.