Сьогодні 26 вересня: яке свято та день в історії

26 вересня рік тому з’явилися перші офіційні повідомлення про звільнення населених пунктів на лівому березі Осколу в Харківській області. У ніч із 25 на 26 вересня 1983 року світ був максимально близький до ядерної війни. 1960-го відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США, а Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії Генасамблеї ООН. 1930-го польська влада заборонила діяльність “Пласту”.

Свята та пам’ятні дати 26 вересня

26 вересня – Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, Всесвітній день здоров’я довкілля, Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.

В Україні відзначають день міста Хмельницький.

Також у світі: День спеціаліста з управління персоналом, День любовної записки, День альпаки.

26 вересня в історії

26 вересня 1815 року Пруссія, Австрія та Росія уклали в Парижі так званий Священний союз. Метою монархів, які підписали домовленості, була спільна боротьба проти революційного та національно-визвольного рухів у своїх країнах. Союз “за все старе проти всього нового” вони створили в Парижі – на руїнах імперії поваленого Наполеона Бонапарта. А вже в листопаді 1815-го до трьох монархів у цьому об’єднанні приєднався і “новенький” – французький король Людовик XVIII. Поступово в союз вступила більшість монархів Європи (але не британський – хоча країна частково підтримувала політику союзу). Попри об’єднання монархів проти революцій, як відомо, ефективно протидіяти їм не вдалося. Уже 1825 року в Росії відбулося повстання декабристів, а 1830-го революція знову охопила Францію. Також революційні виступи та повстання пройшли в Бельгії та Польщі. Це руйнувало Священний союз, демонструючи його неефективність. А попереду на монархів чекала “Весна народів”.

26 вересня 1930 року польська влада заборонила діяльність “Пласту” на Галичині.

Усі курені наказали розпустити протягом двох тижнів. На той момент у юнацькій організації було близько 6000 учасників. Поляки бачили велику загрозу в “Пласті”, де з дитинства виховували активних патріотів. І не дарма. Багато вихованців “Пласту” стали членами “Українських січових стрільців” та Української військової організації. Пластунами, зокрема, були лідер ОУН(б) Степан Бандера та головнокомандувач УПА Роман Шухевич. Офіційна заборона “Пласту” призвела до того, що організація пішла в підпілля та розпочала співпрацю з ОУН. Офіційно відновити діяльність “Пласту” вдалося лише після Другої світової війни. Це зробила українська еміграція. На початку – в США, Канаді, Австралії та Великій Британії. А в Україну пластуни повернулися лише 1989-го.

26 вересня 1960 року відбулися перші теледебати кандидатів у президенти США.

Вони увійшли до підручників не лише історії, а й PR. Адже за результатами цих дебатів стало очевидно, що тепер для успіху в політиці недостатньо бути професіоналом із великим досвідом та добрим оратором. Ще потрібно постійно стежити за своїм зовнішнім виглядом, жестами та мімікою та взагалі “працювати на картинку”. Суперниками на цих історичних дебатах стали два майбутні президенти США – Річард Ніксон та Джон Кеннеді. Ніксон на той момент представлявся фаворитом виборчих перегонів. Він був чинним віцепрезидентом, республіканцем, який вісім років пропрацював в адміністрації президента Ейзенхауера. В активі 43-річного кандидата від демократів сенатора Кеннеді був 13-річний досвід роботи в Конгресі та гарні ораторські здібності. А крім цього – фотогенічність та відповідальний підхід до деталей того, як він виглядає та поводиться в кадрі. На відміну від Ніксона Кеннеді відвідав репетицію дебатів, яку запропонував кандидатам напередодні телеканал CBS. Ніксон поклався на свій досвід телевиступів. Також Кеннеді погодився нанести студійний грим, а Ніксон вважав це зайвим. У республіканця взагалі був невдалий період: незадовго до дебатів він травмував коліно та схуд, поки був у лікарні, тож костюм на ньому ніби “висів”. А дорогою до телестудії кандидат у президенти ще раз боляче вдарився коліном. Тож у кадрі, за словами директора телекомпанії, “виглядав як смерть”.

Через пропущену репетицію він також довгий час уже в етері не міг визначитися, як зручніше сісти, поставити ноги, куди подіти руки. Через відмову від гриму – всі глядачі побачили, як по обличчю кандидата стікають великі краплі поту. На цьому тлі одягнений у стильний чорний костюм усміхнений Кеннеді виглядав яскраво та впевнено. Він був у звичній обстановці і знав, як поводитися. За результатами цих дебатів, які переглянуло близько 60 млн телеглядачів, рейтинг Кеннеді різко пішов угору. Він, зрештою, переміг на виборах із дуже незначною перевагою – 0,17% голосів. Як вважають, провальний для Ніксона перший раунд теледебатів мав велике значення, хоча після цього були ще три раунди, де віцепрезидент США виглядав набагато впевненіше.

Після цих виборів протягом 16 років теледебатів між кандидатами у президенти в США не було. Ніксон, який двічі став президентом США, відмовлявся від участі в такому форматі дискусії з суперниками.

26 вересня 1960 року президент Куби Фідель Кастро виголосив найдовшу промову в історії Генасамблеї ООН. Він виступав протягом чотирьох із половиною годин.

Більшу частину виступу Кастро присвятив антиамериканським пасажам і персонально “проїхався” по обох кандидатах у президенти США – Кеннеді та Ніксону. Майбутній президент США Джон Кеннеді, зокрема, “отримав на горіхи” за те, що мільйонер та ще й освічений. “Якби Кеннеді не був мільйонером, був би неписьменним та неосвіченим, тоді він, очевидно, зрозумів би, що не можна повставати проти селян”, – вимовляв Кастро з трибуни ООН. Більшість його промови, втім, слухачам не запам’яталася.

26 вересня 1969 року вийшов останній студійний альбом гурту “The Beatles” – “Abbey Road”.

Альбом, на пропозицію Пола Маккартні, вирішили записати “як у старі часи” – тобто всім разом зібратися у студії. До такого варіанту дійшли після невдач із записом запланованого до випуску альбому “Get Back” (пізніше він таки вийшов під іншою назвою – “Let It Be”). Особливістю роботи над “Abbey Road” стало те, що принцип запису кожної з композицій визначали їх автори. Усі решта учасників виступали як допоміжні музиканти. Востаннє разом “The Beatles” працювали в студії 20 серпня 1969 року. Вони завершили обробку пісні “I Want You (She’s So Heavy)”. А за шість днів до виходу альбому, 20 вересня, Джон Леннон повідомив колег про свій вихід із групи. Фанатів про розпад “The ​​Beatles” поінформували значно пізніше – 10 квітня 1970-го.

У ніч проти 26 вересня 1983 року світ опинився на порозі ядерної війни. У цей момент радянський супутник п’ять разів подав сингал про запуск із США міжконтинентальної балістичної ракети “Мінітмен” (із десятьма ядерними боєголовками). Після третього сигналу інформація автоматично надійшла до генсека ЦК КПРС Юрія Андропова. Він мав 10 хвилин на ухвалення остаточного рішення про завдання ядерного удару у відповідь. А у підполковника Станіслава Петрова, котрий якраз чергував у командному пункті Системи попередження про ракетний напад військ ППО “Серпухов-15”, було лише три хвилини для доповіді командуванню про реальний стан речей. Петров взяв на себе надзвичайну відповідальність – він заявив: “Це не ракетна атака” .

І мав рацію: тривога була помилковою – програма прийняла відображення сонячних променів від висотних хмар при заході сонця за спалахи від старту двигунів ракет “Мінітмен”. Сам Петров на той момент, звичайно, цього не знав. Однак він зробив логічний висновок, що п’яти ракет замало для першого удару у війні. СРСР так і не завдав “у відповідь” удару. А згодом військові переконалися, що жодної атаки не було. При цьому, “за давньою радянською традицією”, замість того, щоб нагородити військового, який врятував світ, його звільнили із збройних сил СРСР – за порушення інструкції. Ця історія стала відома лише після того, як перестала бути державною таємницею – 1998 року. А 2006-го міжнародна громадська організація “Асоціація громадян світу” вручила Станіславу Петрову приз – статуетку “Рука, що тримає земну кулю”.

26 вересня 1995 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила позитивний висновок щодо заявки України на вступ до РЄ.

Надалі, 19 жовтня, Комітет міністрів Ради Європи одноголосно ухвалив резолюцію про запрошення України стати 37-м членом організації та приєднатися до її статуту. Процедура вступу завершилася урочистою церемонією 9 листопада 1995 року. Один із найважливіших “бонусів” вступу України до РЄ для кожного з громадян країни – це можливість звернення до Європейського суду з прав людини.

26 вересня 2022 року з’явилися перші офіційні підтвердження визволення населених пунктів на лівому березі Осколу на Харківщині. Так, Борівська селищна рада підтвердила, що ЗСУ увійшли в Піски-Радьківські.

Церковне свято 26 вересня

26 вересня за новим церковним календарем православні в Україні відзначають Преставлення апостола, євангелiста Йоана Богослова. Йоан Богослов був сином Зеведея та Саломії – дочки святого Йосипа Обручника. Йоана та його брата Якова Ісус Христос покликав у свої учні. Обидва брати пішли за ним. Йоана вважають одним із найулюбленіших учнів Христа. Він не розлучався з Ісусом, був свідком Преображення, знаходився поруч із Христом під час Таємної Вечері, слідував за ним із Гефсиманського саду на суд, знаходився поруч при допитах, а біля підніжжя хреста плакав разом із Божою Матір’ю. Після вознесіння Христа саме Йоан Богослов дбав про Діву Марію та служив їй до її Успіння. А після того відправився проповідувати Євангеліє, й багатьох язичників привернув до християнства. Був засуджений на смерть за часів правління імператора Нерона. Проте Бог зберіг Йоана: той залишився живим, випивши чашу з отрутою та неушкодженим вийшов із казана з киплячою олією. Тоді Йоана відправили в ув’язнення на острів Патмос, де він прожив багато років, творячи чудеса та звертаючи людей до християнської віри. Тут же він надиктував своєму учню Прохору “Книгу одкровення” (“Апокаліпсис”). Після тривалого заслання Йоан повернувся до Ефесу, де написав своє Євангеліє. Помер Йоан Богослов мирно – у віці понад сто років. У останні роки життя він залишався єдиним живим свідком земних шляхів Спасителя.

Народні прикмети

Якщо граки вже відлетіли, то скоро настане зима.

Дощ 26 вересня – до врожаю зернових наступного літа.

Що не можна робити 26 вересня

Не можна веселитися та вживати спиртні напої.

Не можна працювати після обіду.

Не можна брати в руки гострі предмети.

Категорично заборонено відмовляти нужденним.