Сьогодні 15 жовтня: яке свято та день в історії

15 жовтня – за церковним календарем пам’ять святих Кіпріяна та Юстини, у світі відзначають День студента. Також у цей день народився відомий харківський лікар – Комаровський.

Свята та пам’ятні дати 15 жовтня

Державних свят та пам’ятних дат України цього дня не відзначають.

Однак на цю дату припадає безліч міжнародних та всесвітніх подій. Так, за ініціативи ООН 15 жовтня – це Всесвітній день студента, Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини (солідарність із людьми із вадами зору). У світі також – Всесвітній день боротьби з раком грудей, а у Європі – Європейський день здоров’я молочної залози.

15 жовтня історія

15 жовтня 1815 року починається заслання імператора Французького Наполеона на острові Святої Єлени в Атлантиці. Після надзвичайного повернення Наполеона з острова Ельба, коли імператор практично самостійно “брав” міста, його заслали якнайдалі – на острів Святої Єлени в Атлантичному океані. Це місце вибрали, виходячи з його віддаленості від Європи. Дізнавшись про це рішення, Наполеон сказав: “Це гірше, ніж залізна клітина Тамерлана! Я хотів би, щоб мене видали Бурбонам”. На острові спочатку був досить діяльним. Диктував спогади, видані потім – через два роки після його смерті – у чотирьох томах (ця книга стала найбільш читаною книгою XIX століття). А також навіть планував втечу – 1820 року американець-контрабандист Джонсон погодився звільнити Наполеона I з острова Святої Єлени на підводному човні своєї системи. Гроші на будівництво було зібрано, але Наполеон тяжко захворів до обумовленої дати. У 1818 Наполеон впав у депресію. Він почав більше хворіти, підозрював, що це рак – хвороба, від якої помер батько. 15 квітня 1821 р. Наполеон продиктував свій заповіт. Імператор помер у суботу, 5 травня 1821 року, о 17 годині 49 хвилин. Його останніми словами, сказаними у маренні, були “Голова армії!”15 жовтня 1840 року прах Наполеона перевезено з о. Святої Олени в Королівство Франція.

15 жовтня 1960 року народився харків’янин Євген Комаровський. Педіатр, відомий у багатьох країнах як “Доктор Комаровський” – автор популярних книг, які пояснюють батькам, як виростити дитину здоровою без “таблеток для імунітету”, “антибіотиків від застуди” та завдяки таким простим правилам, як “провітрити та зволожити”.

15 жовтня 1959 року – вбитий агентом КДБ Степан Бандера, особистістю якого досі лякають неосвічених глядачів російські пропагандисти (деякі глядачі, судячи з опитування громадської думки в РФ, вважають, що Бандера живий). Насправді Степан Бандера – український державний діяч, голова проводу ОУН 1940-1959. Має законодавчо затверджений статус Борець за незалежність України у XX столітті. 2010 року посмертно нагороджений званням Герой України. Вважається Національним героєм України. У 2008 році був визнаний третім зі ста великих українців після Ярослава Мудрого та Миколи Амосова за підсумками голосів щодо опитування громадської думки “Великі Українці”. Вбивство Бандери скоїв радянський агент Богдан Сташинський у Мюнхені.

Церковне свято 15 жовтня

15 жовтня – пам’ять святих Кіпріяна та Юстини. Вони жили у ІІІ столітті. Кіпріян був язичницьким магом із міста Антіохії. Свята мучениця Юстина жила в цьому ж місті й була дочкою язичників, проте, колись почувши про життя Христа, хрестилася. Один язичник хотів знищити святу Юстину і звернувся до Кіпріяна, але Юстина молитвами і вірою перемогла всі бісівські підступи. Тоді Кіпріян покаявся і звернувся до віри, спалив перед єпископом та вірними усі магічні книги. Язичники обмовили Кіпріяна перед князем східних країн – що богів їхніх принизив і багатьох від них відвернув. Князь Євтоломій наказав схопити Кіпріяна та Юстину і посадити до в’язниці. Мучили святих довго, проте вони безперестанку славили Христа і всі терпіли. У результаті мучеників вислали до царя Клавдія до Нікомідії, а той наказав відрубати їм голови. Цим святим моляться, щоб через їхнє посередництво отримати захист і звільнення від чар і злих духів.

Народні прикмети 15 жовтня

Якщо на траві з’явився іній, то у наступні дні погода буде теплою та сонячною.

Холодний вітер та закрите хмарами небо віщують сувору зиму.

Випав перший сніг – за 40 днів настане зима.

Що не можна робити 15 жовтня

Не варто ходити в ліс поодинці, оскільки можна зустріти агресивних лісових тварин.

Не слід пити воду з криниці та джерел без кип’ятіння.

Розтоплену піч не можна залишати без нагляду, щоб не сталося пожежі.