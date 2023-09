Сегодня 26 сентября: какой праздник и день в истории

26 сентября год назад появились первые официальные сообщения об освобождении населенных пунктов на левом берегу Оскола в Харьковской области. В ночь с 25 на 26 сентября 1983 года мир был максимально близок к ядерной войне. В 1960-м состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США, а Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. В 1930-м польские власти запретили деятельность «Пласта».

Праздники и памятные даты 26 сентября

26 сентября – Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Всемирный день здоровья окружающей среды, Всемирный день контрацепции и Европейский день языков.

В Украине отмечается день города Хмельницкий.

Также в мире: День специалиста по управлению персоналом, День любовной записки, День альпаки.

26 сентября в истории

26 сентября 1815 года Пруссия, Австрия и Россия заключили в Париже так называемый Священный союз. Целью монархов, подписавших договоренности, была совместная борьба против революционного и национально-освободительного движений в своих странах. Союз «за все старое против всего нового» они создали в Париже – на развалинах империи поверженного Наполеона Бонапарта. А уже в ноябре 1815-го к трем монархам в этом объединении присоединился и «новенький» – французский король Людовик XVIII. Постепенно в союз вступило большинство монархов Европы (но не британский – хотя страна частично поддерживала политику союза). Несмотря на объединение монархов против революций, как известно, эффективно противодействовать им не удалось. Уже в 1825 году в России произошло восстание декабристов, а в 1830 революция вновь охватила Францию. Также революционные выступления и восстания прошли в Бельгии и Польше. Это разрушало Священный союз, демонстрируя его неэффективность. А впереди монархов ждала «Весна народов».

26 сентября 1930 года польские власти запретили деятельность «Пласта» на Галичине.

Все курени приказали распустить в течение двух недель. В тот момент в юношеской организации было около 6000 участников. Поляки видели большую угрозу в «Пласте», где с детства воспитывали активных патриотов. И не зря. Многие воспитанники «Пласта» стали членами «Украинских сечевых стрельцов» и Украинской военной организации. Пластунами, в частности, были лидер ОУН(б) Степан Бандера и главнокомандующий УПА Роман Шухевич. Официальный запрет «Пласта» привел к тому, что организация ушла в подполье и начала сотрудничество с ОУН. Официально возобновить деятельность «Пласта» удалось только после Второй мировой войны. Это сделала украинская эмиграция. В начале – в США, Канаде, Австралии и Великобритании. А в Украину пластуны вернулись только в 1989-м.

26 сентября 1960 года состоялись первые теледебаты кандидатов в президенты США.

Они вошли в учебники не только истории, но и PR. Ведь по результатам этих дебатов стало ясно, что теперь для успеха в политике недостаточно быть профессионалом с большим опытом и хорошим оратором. Еще нужно постоянно следить за своим внешним видом, жестами и мимикой и вообще «работать на картинку». Соперниками на этих исторических дебатах стали два будущих президента США – Ричард Никсон и Джон Кеннеди. Никсон на тот момент представлялся фаворитом предвыборной гонки. Он был действующим вице-президентом, республиканцем, восемь лет проработавшим в администрации президента Эйзенхауэра. В активе 43-летнего кандидата от демократов сенатора Кеннеди был 13-летний опыт работы в Конгрессе и хорошие ораторские способности. А кроме этого – фотогеничность и ответственный подход к деталям того, как он смотрится и ведет себя в кадре. В отличие от Никсона, Кеннеди посетил репетицию дебатов, которую предложил кандидатам накануне телеканал CBS. Никсон же положился на свой опыт телевыступлений. Также Кеннеди согласился нанести студийный грим, Никсон посчитал это лишним. У республиканца вообще был неудачный период: незадолго до дебатов он травмировал колено и похудел, пока был в больнице, так что костюм на нем будто «висел». А по пути в телестудию кандидат в президенты еще раз больно ударился коленом. Так что в кадре, по словам директора телекомпании, «выглядел как смерть».

Из-за пропущенной репетиции он также долгое время уже в эфире не мог определиться, как удобнее сесть, поставить ноги, куда девать руки. Из-за отказа от грима – все зрители увидели, как по лицу кандидата стекают большие капли пота. На этом фоне одетый в стильный черный костюм улыбающийся Кеннеди выглядел ярко и уверенно. Он был в привычной обстановке и знал, как себя вести. По результатам этих дебатов, которые посмотрело около 60 млн телезрителей, рейтинг Кеннеди резко пошел вверх. Он, в конце концов, победил на выборах с очень незначительным преимуществом – в 0,17% голосов. Как полагают, провальный для Никсона первый раунд теледебатов имел большое значение, хотя после этого были еще три раунда, где вице-президент США выглядел гораздо увереннее.

После этих выборов в течение 16 лет теледебатов между кандидатами в президенты в США не было. Никсон, дважды ставший президентом США, отказывался от участия в таком формате дискуссии с соперниками.

26 сентября 1960 года президент Кубы Фидель Кастро произнес самую длинную речь в истории Генассамблеи ООН. Он выступал в течение четырех с половиной часов.

Большую часть выступления Кастро посвятил антиамериканским пассажам и персонально «проехался» по обоим кандидатам в президенты США – Кеннеди и Никсону. Будущий президент США Джон Кеннеди, в частности, «получил на орехи» за то, что миллионер, да еще и образованный. «Если бы Кеннеди не был миллионером, был бы неграмотным и необразованным, тогда он, очевидно, понял бы, что нельзя восставать против крестьян», — произносил Кастро с трибуны ООН. Большая часть его речи, впрочем, слушателям не запомнилась.

26 сентября 1969 года вышел последний студийный альбом группы «The Beatles» — «Abbey Road».

Альбом, по предложению Пола Маккартни, решили записать «как в старые времена» – то есть всем вместе собраться в студии. К такому варианту пришли после неудач с записью запланированного к выпуску альбома «Get Back» (позже он все-таки вышел под другим названием – «Let It Be»). Особенностью работы над «Abbey Road» стало то, что принцип записи каждой из композиций определяли их авторы. Все остальные участники выступали как вспомогательные музыканты. В последний раз вместе «The Beatles» работали в студии 20 августа 1969 года. Они завершили обработку песни «I Want You (She’s So Heavy)». А за шесть дней до выхода альбома, 20 сентября, Джон Леннон сообщил коллегам о своем выходе из группы. Фанатов о распаде «The Beatles» проинформировали значительно позже – 10 апреля 1970-го.

В ночь на 26 сентября 1983 года мир оказался на пороге ядерной войны. В этот момент советский спутник пять раз подал сингал о запуске из США межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен» (с десятью ядерными боеголовками). После третьего сигнала информация автоматически поступила генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. У него было 10 минут на принятие окончательного решения о нанесении ответного ядерного удара. А у подполковника Станислава Петрова, который как раз дежурил в командном пункте Системы предупреждения о ракетном нападении войск ПВО «Серпухов-15», было всего три минуты для доклада командованию о реальном положении вещей. Петров взял на себя чрезвычайную ответственность – он заявил: «Это не ракетная атака».

И был прав: тревога была ошибочной – программа приняла отражение солнечных лучей от высотных облаков при закате за вспышки от старта двигателей ракет «Минитмен». Сам Петров в тот момент, конечно, этого не знал. Однако он сделал логический вывод, что пяти ракет маловато для первого удара в войне. СССР так и не нанес «ответный» удар. А впоследствии военные убедились, что никакой атаки не было. При этом, «по давней советской традиции», вместо того, чтобы наградить спасшего мир военного, его уволили из вооруженных сил СССР – за нарушение инструкции. Эта история стала известна только после того, как перестала быть государственной тайной – в 1998 году. А в 2006-м международная общественная организация «Ассоциация граждан мира» вручила Станиславу Петрову приз — статуэтку «Рука, держащая земной шар».

26 сентября 1995 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла положительное заключение по заявке Украины на вступление в СЕ.

В дальнейшем, 19 октября, Комитет министров Совета Европы единогласно принял резолюцию о приглашении Украины стать 37-м членом организации и присоединиться к ее уставу. Процедура вступления завершилась торжественной церемонией 9 ноября 1995 года. Один из важнейших «бонусов» вступления Украины в СЕ для каждого из граждан страны – это возможность обращения в Европейский суд по правам человека.

26 сентября 2022 года появились первые официальные подтверждения освобождения населенных пунктов на левом берегу Оскола на Харьковщине. Так, Боровский поселковый совет подтвердил, что ВСУ вошли в Пески-Радьковские.

Церковный праздник 26 сентября

26 сентября по новому церковному календарю православные в Украине отмечают Преставление апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника. Иоанна и его брата Якова Иисус Христос призвал себе в ученики. Оба брата пошли за ним. Иоанна считают одним из самых любимых учеников Христа. Он не расставался с Иисусом, был свидетелем Преображения, находился рядом с Христом во время Тайной Вечери, следовал за ним из Гефсиманского сада на суд, находился рядом при допросах, а у подножия креста плакал вместе с Божьей Матерью. После вознесения Христа именно Иоанн Богослов заботился о Деве Марии и служил ей до ее Успения. А затем отправился проповедовать Евангелие, и многих язычников привлек к христианству. Был приговорен к смерти во времена правления императора Нерона. Однако Бог сохранил Иоанна: тот остался жив, выпив чашу с ядом, а также невредимым вышел из котла с кипящим маслом. Тогда Иоанна отправили в тюрьму на остров Патмос, где он прожил много лет, творя чудеса и обращая людей к христианской вере. Здесь же он надиктовал своему ученику Прохору «Книгу откровения» («Апокалипсис»). После длительной ссылки Иоанн вернулся в Эфес, где написал свое Евангелие. Умер Иоанн Богослов мирно – в возрасте более ста лет. В последние годы жизни он оставался единственным живым свидетелем земной жизни Спасителя.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то скоро наступит зима.

Дождь 26 сентября – к урожаю зерновых следующим летом.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя развлекаться и употреблять спиртные напитки.

Нельзя работать после обеда.

Нельзя брать в руки острые предметы.

Категорически запрещено отказывать нуждающимся.