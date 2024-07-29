Сегодня 29 июля: какой праздник и день в истории

29 июля в Украине – День Сил специальных операций. В 1776-м в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский. В 1836-м в Париже открыли Триумфальную арку. В 1865-м родился митрополит Андрей Шептицкий. В 1954-м впервые опубликовали «Властелина колец» Толкина. В 1958-м создали NASA. А в 1981-м состоялась свадьба наследника престола Великобритании принца Чарльза и леди Дианы Спенсер.

Праздники и памятные даты 29 июля

29 июля в Украине отмечают День Сил специальных операций.

В мире – Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией.

Отмечают также: Международный день тигра.

29 июля в истории

29 июля 1776 года в ссылку на Соловецкие острова прибыл последний украинский кошевой атаман Петр Калнышевский. Подробнее.

29 июля 1836 года в Париже торжественно открыли Триумфальную арку. Один из самых известных монументов Франции возводили в течение 30 лет – самых бурных в истории страны.

Как известно, идея увековечить славу французской армии принадлежала императору-завоевателю – Наполеону Бонапарту. Он «замахнулся» на масштабный проект после победы в битве под Аустерлицем, где разгромил российскую и австрийскую армии. Арку решили установить на «Триумфальной дороге» между Лувром и Версалем, на площади Этуаль (сейчас – площадь Шарля де Голля). А вдохновлялись архитекторы римской Триумфальной аркой Тита.

Однако сам император, который хотел прославить французские победы, до реализации этого замысла не дожил. Единственная версия Триумфальной арки, которую видел лично Наполеон, — это декорация, сделанная для торжественного проезда императорских супругов после свадьбы Бонапарта с Марией-Луизой Австрийской. К тому моменту был готов только фундамент сооружения, а его столбы едва поднимались над землей. Архитектор заказал «бутафорскую» арку – из деревянных рам с натянутым на них полотном. Ее устанавливали в максимально сжатые сроки 500 рабочих, а стоило временное сооружение 511 тысяч франков, сообщает сайт «Arc de triomphe». Работы успели завершить – и император проехал под аркой.

Однако в 1814 году он впервые отрекся от престола. К власти вернули династию Бурбонов, и король Людовик XVIII, разумеется, не изъявлял желания прославлять военные достижения предшественника. Строительство Триумфальной арки «заморозили», а Наполеону, вернувшемуся в 1815-м к власти на 100 дней, в то время было не до искусства. Когда же императора во второй раз свергли и отправили в последнюю ссылку на остров святой Елены, король Людовик продолжил игнорировать масштабный строительный проект. Так продолжалось до 1823 года, когда король придумал, как «присвоить арку Наполеона». Он велел достроить сооружение, однако уже с посвящением Пиренейской армии, которая во главе с племянником Людовика вернула на престол короля Испании (Фердинанда VII). Работы возобновили, команду архитекторов сменили, преемники изучили и частично переделали планы предшественников.

Однако и Людовику XVIII не пришлось триумфально проехаться под аркой – он умер уже в следующем году. А строительство продолжалось уже при последнем Бурбоне на королевском троне Франции – Карле Х. Но и ему не суждено было руководить Францией до завершения работ – в 1830-м произошла Июльская революция, приведшая к отречению Карла. На престол взошел Луи-Филипп I. После смены власти 1831 год для строительства был потерян, однако в 1832-м новый король все-таки назначил нового архитектора, которому поручил завершить Триумфальную арку, уже с новым-старым посылом: с посвящением «Армиям Революции и Империи». Именно с такой идеей арку все же достроили в 1836 году. С самого начала на нее нанесли перечень 30 решающих сражений времен Французской революции и Империи, 96 боевых подвигов и имена 384 генералов.

Открытие было не помпезным – из-за опасений нападения на короля арку открывали только в присутствии 11 человек, без приглашения парижан. Когда вечером к арке «подтянулись» люди, то начались публичные возмущения перечнем битв, подвигов и имен. Его посчитали неполным. Дополнения постепенно делали вплоть до 1895 года. Так что сейчас на стенах арки указаны названия 158 сражений и имена 660 французских военачальников. Арку окружают 100 гранитных тумб, соединенных чугунными цепями (в честь Ста дней правления Наполеона). А император Бонапарт все же проехал под Триумфальной аркой, хотя и посмертно: в 1840 году под сооружением проследовал траурный кортеж с прахом Наполеона, который доставили в Париж с острова святой Елены.

29 июля 1865 года родился польский граф Роман Мария Александр Шептицкий. В историю Украины он войдет под своим монашеским именем – Андрей Шептицкий. Подробнее.

29 июля 1954 года вышел первый том трилогии Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Подробнее.

29 июля 1958 года в США создали Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA. Подробнее.

29 июля 1981 года состоялась свадьба английского принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Подробнее.

Церковный праздник 29 июля

29 июля чтят память мученика Каллиника. Он происходил из Киликии. С детства был воспитан в христианской вере. Каллиник ходил по городам и селам, проповедуя язычникам учение Христа. В Анкире святого исповедника задержали и привели на суд к местному правителю, жестоко преследовавшему христиан. Правитель велел Каллинику принести жертву идолам, но тот отказался. Святого жестоко избивали воловьими жилами и железными гребнями рвали тело. Затем надели сапоги с острыми гвоздями внутри и плетьми гнали в соседний город для сожжения. Путь был тяжелым, и сопровождавшие осужденного воины изнемогли от жажды. Они обратились к святому – чтобы тот выпросил у Бога воду. И святой с божьей помощью открыл источник из камня. Удивленные воины хотели даже отпустить мученика, но все же побоялись наказания и повели его дальше. Придя к месту своей казни, Каллиник сам взошел на костер. Он скончался, но его тело не сгорело.

Народные приметы

Если день солнечный, то урожай будет хорошим.

А если идет дождь, урожай плохо сохранится.

Если 29 июля туман, то будет много грибов.

Что нельзя делать 29 июля

Не желательно заниматься рукоделием и работать на огороде.

Нельзя пользоваться острыми предметами.