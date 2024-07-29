Сьогодні 29 липня: яке свято та день в історії

29 липня в Україні – День Сил спеціальних операцій. У 1776-му на заслання на Соловецькі острови прибув останній кошовий отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський. У 1836-му в Парижі відкрили Тріумфальну арку. У 1865-му народився митрополит Андрей Шептицький. У 1954-му вперше опублікували “Володаря перснів” Толкіна. У 1958-му створили NASA. А у 1981-му відбулося весілля спадкоємця престолу Великої Британії принца Чарльза та леді Діани Спенсер.

Свята та пам’ятні дати 29 липня

29 липня в Україні відзначають День сил спеціальних операцій.

У світі – Міжнародний день соціокультурної різноманітності та боротьби з дискримінацією.

Відзначають також: Міжнародний день тигра.

29 липня в історії

29 липня 1776 року на заслання на Соловецькі острови прибув останній український кошовий отаман Петро Калнишевський. Детальніше.

29 липня 1836 року в Парижі урочисто відкрили Тріумфальну арку. Один із найвідоміших монументів Франції зводили протягом 30 років – найбурхливіших в історії країни.

Як відомо, ідея увічнити славу французької армії належала імператору-завойовнику – Наполеону Бонапарту. Він “замахнувся” на масштабний проєкт після перемоги у битві під Аустерліцом, де розгромив російську та австрійську армії. Арку вирішили встановити на “Тріумфальній дорозі” між Лувром та Версалем, на площі Етуаль (зараз – площа Шарля де Голля). А надихалися архітектори римською Тріумфальною аркою Тита.

Однак сам імператор, який хотів уславити французькі перемоги, до реалізації цього задуму не дожив. Єдина версія Тріумфальної арки, яку бачив особисто Наполеон, — це декорація, що її зробили для урочистого проїзду імператорського подружжя після весілля Бонапарта з Марією-Луїзою Австрійською. На той момент був готовий лише фундамент споруди, а її стовпи ледь підіймалися над землею. Архітектор замовив “бутафорську” арку – з дерев’яних рам із натягнутим на них полотном. Її встановлювали в максимально стислий термін 500 робітників, а коштувала тимчасова споруда 511 тисяч франків, повідомляє сайт “Arc de triomphe”. Роботи встигли завершити, й імператор проїхав під аркою.

Однак у 1814 році він вперше зрікся престолу. До влади повернули династію Бурбонів, і король Людовик XVIII, зрозуміло, не виявляв бажання славити військові досягнення попередника. Будівництво Тріумфальної арки “заморозили”, а Наполеону, який повернувся у 1815-му до влади на 100 днів, на той час було не до мистецтва. Коли ж імператора вдруге повалили та відправили на острів святої Єлени, король Людовик продовжив ігнорувати масштабний будівельний проєкт. Так тривало до 1823 року, коли король вигадав, як “привласнити арку Наполеона”. Він наказав добудувати споруду, проте вже з посвятою Піренейській армії, яка на чолі з племінником Людовика повернула на престол короля Іспанії (Фердинанда VII). Роботи відновили, команду архітекторів змінили, наступники вивчили та частково переробили плани попередників.

Однак і Людовіку XVIII не довелося тріумфально проїхатися під аркою – він помер уже наступного року. А будівництво продовжувалося вже за останнього Бурбона на королівському троні Франції – Карла Х. Проте йому не судилося керувати Францією до завершення робіт – у 1830-му відбулася Липнева революція, яка призвела до зречення Карла. На престол зійшов Луї-Філіп I. Після зміни влади 1831 рік для будівництва був втрачений, однак у 1832-му новий король таки призначив нового архітектора, якому доручив завершити Тріумфальну арку, вже з новим-старим меседжем: з посвятою “Арміям Революції” та Імперії”. Саме з такою ідеєю арку все ж таки добудували у 1836 році. Із самого початку на неї нанесли перелік 30 вирішальних битв часів Французької революції та Імперії, 96 бойових подвигів та імена 384 генералів.

Відкриття було не помпезним – через побоювання нападу на короля арку відкривали лише в присутності 11 людей без запрошення парижан. Коли ввечері до арки “підтягнулися” люди, то почалися публічні обурення переліком битв, подвигів та імен. Його вважали неповним. Доповнення поступово робили до 1895 року. Тож зараз на стінах арки вказані назви 158 битв та імена 660 французьких воєначальників. Арку оточують 100 гранітних тумб, що з’єднані чавунними ланцюгами (на честь Ста днів правління Наполеона). А імператор Бонапарт все ж таки проїхав під Тріумфальною аркою, хоч і посмертно: у 1840 році під спорудою пройшов траурний кортеж із прахом Наполеона, який доставили до Парижа з острова святої Єлени.

29 липня 1865 року народився польський граф Роман Марія Олександр Шептицький. В історію України він увійде під своїм чернечим ім’ям – Андрей Шептицький. Детальніше.

29 липня 1954 року вийшов перший том трилогії Джона Р. Р. Толкіна “Володар перснів”. Детальніше.

29 липня 1958 року у США створили Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору – NASA. Детальніше.

29 липня 1981 року відбулося весілля англійського принца Чарльза та леді Діани Спенсер. Детальніше.

Церковне свято 29 липня

29 липня вшановують пам’ять мученика Калиника. Він походив родом із Кілікії. З дитинства був вихований у християнській вірі. Калиник ходив містами та селами, проповідуючи язичникам вчення Христа. В Анкірі святого сповідника затримали та привели на суд до місцевого правителя, який жорстоко переслідував християн. Правитель наказував Калинику принести жертву ідолам, але той відмовився. Святого жорстоко били воловими жилами та залізними гребенями рвали тіло. Тоді взули в чоботи з гострими цвяхами всередині та батогами гнали в сусіднє місто для спалення. Шлях був важким, і воїни, які супроводжували засудженого, знемогли від спраги. Вони звернулися до святого – щоб той випросив у Бога воду. І святий за божої допомоги вийняв із каменя джерело. Здивовані воїни хотіли навіть відпустити мученика, але все ж повели його далі. Прийшовши до місця своєї страти, Калиник сам зійшов на багаття. Він помер, але його тіло залишилося неушкодженим.

Народні прикмети

Якщо день сонячний, то врожай буде хорошим.

А якщо йде дощ, то врожай погано збережеться.

Якщо 29 липня густий туман, то буде багато грибів.

Що не можна робити 29 липня

Не бажано займатися рукоділлям і працювати на городі.

Не можна користуватися гострими предметами.