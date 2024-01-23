Фільм харків’ян про Маріуполь обрано номінантом премії “Оскар”

Документальний фільм харків’янина Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”, знятий у 2022 році в оточеному російськими військовими місті, обраний номінантом найпрестижнішої американської кінопремії “Оскар”.

Стрічка представлятиме Україну на 96-й премії у номінації “Повнометражний документальний фільм”, повідомляється у твіттері кіноакадемії.

Вручатимуть статуетки переможцям у Лос-Анджелесі 11 березня.

Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Режисер та оператор Мстислав Чернов (Харків), продюсерка Василиса Степаненко (Харків) та фотокореспондент Євген Малолєтка (Бердянськ) продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Члени команди The Associated Press стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони здобули найвищу нагороду у номінації «За служіння суспільству».