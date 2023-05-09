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Харків’яни отримали Пулітцерівську премію за роботу про вторгнення в Маріуполь

Світ 09:21   09.05.2023
Олена Нагорна
Харків’яни отримали Пулітцерівську премію за роботу про вторгнення в Маріуполь

У Нью-Йорку оголошено лауреатів найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян – Мстислав Чернов та Василиса Степаненко, здобули найвищу нагороду в номінації “За служіння суспільству”.

“Команда виконала титанічну роботу з документування трагедії окупації Маріуполя, яка стала базою для величезного масиву розслідувань, який тривав уже після виходу фільму «20 днів у Маріуполі»”, – коментує керуюча партнерка PR-агентства соціально-культурних проєктів Bagels & Letters, менеджерка Тетяна Ландесман.


Як пише “Голос Америки”, журналісти The Associated Press удостоєні двох премій за висвітлення реалій війни в Україні. Другу нагороду AP отримало у номінації «Фотографія екстрених новин». Серед авторів, які розділили цю премію, також Євген Малолєтка.

Нагадаємо, що у січні дебютний документальний фільм харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. Картина була створена у співпраці Associated Press із командою Frontline. Василиса Степаненко розпочинала журналістську кар’єру у Харкові, у редакції МГ “Об’єктив”.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Світ, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2023 в 09:21;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Нью-Йорку оголошено лауреатів найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян – Мстислав Чернов та Василиса Степаненко, здобули найвищу нагороду в номінації “За служіння суспільству”.".