Харків’яни отримали Пулітцерівську премію за роботу про вторгнення в Маріуполь

У Нью-Йорку оголошено лауреатів найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян – Мстислав Чернов та Василиса Степаненко, здобули найвищу нагороду в номінації “За служіння суспільству”.

“Команда виконала титанічну роботу з документування трагедії окупації Маріуполя, яка стала базою для величезного масиву розслідувань, який тривав уже після виходу фільму «20 днів у Маріуполі»”, – коментує керуюча партнерка PR-агентства соціально-культурних проєктів Bagels & Letters, менеджерка Тетяна Ландесман.



Як пише “Голос Америки”, журналісти The Associated Press удостоєні двох премій за висвітлення реалій війни в Україні. Другу нагороду AP отримало у номінації «Фотографія екстрених новин». Серед авторів, які розділили цю премію, також Євген Малолєтка.

Нагадаємо, що у січні дебютний документальний фільм харківського журналіста, фотографа та режисера Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі» отримав приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. Картина була створена у співпраці Associated Press із командою Frontline. Василиса Степаненко розпочинала журналістську кар’єру у Харкові, у редакції МГ “Об’єктив”.