Является ли захват Купянска приоритетом для РФ — оценка ОСГВ «Хортица» (видео)
Давление врага в районе Купянска в ВСУ оценивают как неизменное, но не настолько интенсивное, как на Донбассе.
«На самом деле это (Купянщина — Ред.) сейчас не является основным направлением для них. Там примерно то же давление, что было и раньше, что шло и раньше. Интенсивность вообще в нашей северной части немного наросла только на Южно-Слобожанском, это бывшее Харьковское направление, — это Волчанск и вокруг Волчанска села. На Купянском, на Северском – там примерно так, как и было. Они там давят безусловно. Они хотели бы выйти к Купянску, например. Но я не могу сказать, что это у них сейчас главная цель, главный акцент, что там сейчас прилагаются такие усилия, как на Покровском направлении, или как, например, на том же Новопавловском, или если брать уже вне зоны нашей ответственности, на Сумщине», — сказал спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов в эфире национального марафона.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2025 в 16:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Давление врага в районе Купянска в ВСУ оценивают как неизменное, но не настолько интенсивное, как на Донбассе".