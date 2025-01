Фільм про Харків номінований на «Оскар» як найкраще документальне кіно

Стрічка американця Брендана Белломо та харків’янина Слави Леонтьєва «Порцелянова війна» про трьох художників, які залишаються у Харкові та прикрашають порцеляновими виробами зруйновані внаслідок обстрілів будівлі, номінована на премію «Оскар» у категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм».

Про це повідомляється на сторінці американської Академії кінематографічних мистецтв і наук у соцмережі Х.

«Порцеляна війна» (Porcelain War) – спільний американсько-українсько-австралійський документальний фільм про життя художників-керамістів у Харкові на початку повномасштабного російського вторгнення.

Фільм розповідає про трьох українських художників – Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Після початку повномасштабної війни вони залишилися у Харкові під постійними обстрілами. Слава Леонтьєв служить у війську. Крім того, троє художників разом створюють порцелянові вироби та прикрашають ними зруйновані будівлі.

Разом з «Порцеляновою війною» за премію “Оскар” у номінації “Найкращий повнометражний документальний фільм” змагатимуться стрічки Black Box Diaries, No Other Land, Soundtrack to a Coup d’Etat та Sugarcane.

Нагадаємо, у 2024 році премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм виборола стрічка «20 днів у Маріуполі» харків’янина Мстислава Чернова. У картини було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно Sundancе у США.