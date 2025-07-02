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На Харківщині хочуть перейменувати село: звернення вже відправили до ВР

Суспільство 11:30   02.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині хочуть перейменувати село: звернення вже відправили до ВР

Йдеться про Серго – село розташоване у Берестинському районі Харківської області.

Деколонізатори заявили, що рішення про перейменування населеного пункту вже ухвалили. Відповідні документи отримали від Кегичівської селищної ради. Село, зазначили активісти, назване на честь радянського партійного діяча Серго Орджонікідзе.

Рішенням LXXXIX сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 17 квітня 2025 року Nº 9401 ініційовано громадське обговорення щодо перейменування села Серго Берестинського району Харківської області. За результатами громадського обговорення ухвалено рішення ХС сесії Кегичівської селищної ради VIII скликання від 30 травня 2025 року Nº 9526 про підтримання перейменування села Серго Берестинського району Харківської області на село Овочеве“, – пишуть у заяві.

Пакет документів про перейменування села надіслане на розгляд Верховної Ради України.

Фото: Деколонізація.Україна/телеграм

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 11:30;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Йдеться про Серго – село розташоване у Берестинському районі Харківської області.".