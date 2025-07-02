На Харьковщине хотят переименовать село: обращение уже отправили в ВР
Речь идет о Серго – село расположено в Берестинском районе Харьковской области.
Деколонизаторы заявили, что решение о переименовании населенного пункта уже приняли. Соответствующие документы получили от Кегичевского поссовета. Село, отметили активисты, названо в честь советского партийного деятеля Серго Орджоникидзе.
«Решением LXXXIX сессии Кегичевского поселкового совета VIII созыва от 17 апреля 2025 года N9401 инициировано общественное обсуждение переименования села Серго Берестинского района Харьковской области. По результатам общественного обсуждения принято решение ХС сессии Кегичевского поселкового совета VIII созыва от 30 мая 2025 N9526 о поддержании переименования села Серго Берестинского района Харьковской области на село Овочево», – пишут в заявление.
Пакет документов о переименовании села отправили на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Фото: Деколонізація.Україна/Telegram
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деколонизация, переименование, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 11:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Речь идет о Серго – село расположено в Берестинском районе Харьковской области.".