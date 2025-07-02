Зеленський позбавив митрополита УПЦ МП Онуфрія громадянства України

Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 2 липня, відповідний указ, повідомляє СБУ.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України. Але й надалі користувався статусом громадянина нашої держави.

Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України, повідомляє СБУ. Попри повномасштабне вторгнення, Онуфрій підтримує політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

Саме Гундяєв благословив збройну агресію РФ і виправдовує та підбурює до геноциду українського народу.