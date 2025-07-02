Live
  • Ср 02.07.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.82
  • EUR 49.41

Зеленський позбавив митрополита УПЦ МП Онуфрія громадянства України

Суспільство 18:07   02.07.2025
Оксана Якушко
Зеленський позбавив митрополита УПЦ МП Онуфрія громадянства України

Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 2 липня, відповідний указ, повідомляє СБУ.

СБУ встановила, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про це він не повідомив уповноважені органи влади України. Але й надалі користувався статусом громадянина нашої держави.

Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української  церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України, повідомляє СБУ. Попри повномасштабне вторгнення, Онуфрій підтримує політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).

Саме Гундяєв благословив збройну агресію РФ і виправдовує та підбурює до геноциду українського народу.

Читайте також: Небезпечно буде у Харкові та області сьогодні, 2 липня, ввечері та вночі

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Замість померлої матері жінка отримувала виплати на Харківщині
Замість померлої матері жінка отримувала виплати на Харківщині
02.07.2025, 18:51
Зеленський позбавив митрополита УПЦ МП Онуфрія громадянства України
Зеленський позбавив митрополита УПЦ МП Онуфрія громадянства України
02.07.2025, 18:07
Збільшення «сірої зони» фіксують на Куп’янському напрямку – Синєгубов
Збільшення «сірої зони» фіксують на Куп’янському напрямку – Синєгубов
02.07.2025, 12:40
Небезпечно буде у Харкові та області сьогодні, 2 липня, ввечері та вночі
Небезпечно буде у Харкові та області сьогодні, 2 липня, ввечері та вночі
02.07.2025, 17:36
Засилля кав’ярень: кожен другий грант у Харкові бізнес бере на заклади (відео)
Засилля кав’ярень: кожен другий грант у Харкові бізнес бере на заклади (відео)
02.07.2025, 17:55
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
Офіційно: у прокуратурі Харківщини – новий начальник, які його досягнення
01.07.2025, 19:48

Новини за темою:

15:04
Нарешті вдома: серед звільнених з полону – захисники Харківщини (фото)
15:10
З полону повертаються й оборонці Харківщини: відбувся новий етап обміну
15:20
Четвертий обмін за тиждень: повернулись і захисники, які воювали на Харківщині
12:06
«Кожна нова доба – підлі удари РФ» – Зеленський про атаку на Харків (відео)
15:01
«Наші вдома»: з полону РФ повертаються важкопоранені й молодші 25 років

Ви читали новину: «Зеленський позбавив митрополита УПЦ МП Онуфрія громадянства України»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Липня 2025 в 18:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський підписав сьогодні, 2 липня, відповідний указ, повідомляє СБУ.".