Ще один фільм харків’янина Чернова отримав нагороду на кінофестивалі у США
Харків’янин Мстислав Чернов став володарем чергової премії на фестивалі незалежного кіно Sundance у США. Він отримав нагороду у номінації “Режисура: Світова документалістика” за фільм “2000 метрів до Андріївки”.
Про це повідомляє сайт Sundance.
“В умовах невдалого контрнаступу журналіст слідує за українським взводом, який виконує завдання подолати милю сильно укріпленого лісу та звільнити стратегічно важливий населений пункт від російської окупації. Але що далі вони просуваються зруйнованою батьківщиною, то більше розуміють, що ця війна може ніколи не закінчитися”, — йдеться в описі до стрічки.
Журі схарактеризувало фільм як “надзвичайно сміливий та чутливий”, а також відзначило “шокуючі та незабутні за красою кадри та тонкі портрети персонажів”.
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Нагадаємо, у 2023 році фільм Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” отримав на фестивалі незалежного кіно Sundance в США приз глядацьких симпатій. У 2024 році стрічка здобула премію «Оскар» як найкращий повнометражний документальний фільм. Після цього Чернову запропонували членство в американській Академії кінематографічних мистецтв та наук.
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- Категорії: Культура, Світ, Харків; Теги: 2000 метров до Андреевки, документальный фильм, кинофестиваль, Мстилав Чернов, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2025 в 21:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янин Мстислав Чернов на фестивалі незалежного кіно Sundance у США отримав нагороду у номінації “Режисура: Світова документалістика” за фільм “2000 метрів до Андріївки”".