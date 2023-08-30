Фильм харьковчан, который хотят подать на Оскар, выходит в прокат 31 августа

Документальный фильм харьковчанина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе», созданный из кадров, снятых в осажденном городе, выходит в украинский прокат 31 августа.

«С завтрашнего дня это уже будет во всех кинотеатрах страны, поэтому все люди смогут его посмотреть», — рассказала в эфире национального телемарафона Василиса Степаненко, журналистка из Харькова и обладательница Пулитцеровской премии, которая в составе команды The Associated Press выступила продюсером фильма.

Видео, которое вошло в фильм, снимал Мстислав Чернов, рассказал фотокорреспондент The Associated Press, обладатель Пулитцеровской премии, уроженец Бердянска Евгений Малолетка. Он же занимался исключительно фото.

«Это фильм-дневник. Он показывает, как менялась ситуация через человеческие истории, врачей, людей, которые скрываются в убежищах, находятся на улице и не знают, что делать. Их судьба завела так, что они вынуждены бежать от войны… В фильме можно будет увидеть массовые захоронения в Мариуполе, и там есть номера: 5000, 4000. И это только на одном кладбище… Этот фильм должен быть даже образовательным для будущих поколений. Потому что то, что там происходило — это часть истории. Там есть уникальные кадры, глубоко пронизанные эмоциями. Но этот фильм рассказывает всю историю, как она есть. Как обычные люди проходят через такой ад», — говорит Малолетка.

Он рассказал, что решение ехать в Мариуполь их команда приняла еще до полномасштабного вторжения.

«Если начинается война, мы должны быть в Мариуполе… Ты понимаешь, что если будет полномасштабное вторжение, они точно будут здесь», — отметил фотокорреспондент.

Премьера фильма состоялась 28 января 2023 года на фестивале независимого кино Sundance в США — фильм получил приз зрительских симпатий.

«Все пять показов, которые состоялись на этом фестивале, зал был полон, было очень много людей. И мы думали, что люди не смогут его смотреть. Что он будет очень тяжелым для них. Но люди были до конца, и когда мы видели в их глазах понимание, они спрашивали — как помочь, что сделать, как вы. Это для нас было очень важно. Чувствовать понимание людей», — вспоминает Василиса.

Евгений уверен, что снятые ими кадры уже повлияли на ход войны. В частности, по его словам, после того, как его фото разбомбленного роддома в Мариуполе появились в СМИ, РФ начала информационную кампанию по отрицанию этого факта. Это, по мнению Евгения, показало то, что Россия анонсирует и рассказывает одно, а в реальности происходит совсем другое.

«Я думаю, этот фильм станет свидетельством многих военных преступлений. Потому что мы видели это собственными глазами. Сейчас это может видеть весь мир, и весь мир обращает на это внимание. Мы уже получали от некоторых организаций запросы. Обращались люди и спрашивали. Думаю, что в будущем это будет доказательством на международном трибунале», — говорит Василиса.

Как сообщалось, основой фильма стали 30 часов видеоматериалов, снятых членами команды The Associated Press. Они стали последними международными журналистами в осажденном Мариуполе. Чернов, Степаненко и Малолетка продолжили работу в осаде и зафиксировали кадры, которые позже стали определяющими образами войны: смерти детей, массовые захоронения, разбомбленный роддом и другие ужасы российских преступлений.

Члены команды The Associated Press стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

27 августа режиссер Мстислав Чернов сообщил на допремьерном показе во Львове, что «20 дней в Мариуполе» планируют подать на премию «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм».