Сегодня 26 декабря 2025: какой праздник и день в истории

26 декабря 1709 года состоялась премьера оперы «Агриппина» Георга Фридриха Генделя. В 1898-м Пьер и Мари Кюри заявили об открытии радия. В 1941 году Черчилль выступил в Конгрессе США. В 1991-м Совет республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание. В 1980-м произошел один из самых известных случаев наблюдения НЛО. В 2004 году Украина провела переголосование во втором туре выборов президента, а в мире произошло самое смертоносное землетрясение современности.

Праздники и памятные даты 26 декабря

26 декабря – День нытиков.

Также сегодня: Международный день крупье, День подарков, День конфеты-трости.

26 декабря в истории

26 декабря 1709 года состоялась премьера оперы-сериа «Агриппина» Георга Фридриха Генделя. Музыкальное произведение Гендель написал специально для зимнего сезона Венецианского карнавала 1709-1710 годов. Опера посвящена истории Агриппины Младшей – супруги римского императора Клавдия и матери другого императора – Нерона. Считают, что Агриппина отравила своего мужа грибами, чтобы привести к власти сына. Хотя часть историков, в том числе Тацит, на чьи тексты опирался Гендель, версию об Агриппине-отравительнице не разделяют. А вот тот факт, что она была знаменитой интриганкой, никто не опровергал. Так что либретто оперы рассказывает именно об ее интригах. Написал текстовую базу для оперы кардинал Винченцо Гримани. Для него характерна в общем-то необычная для Генделя ирония и даже определенная комичность персонажей. Завершение оперы, в отличие от реальных концовок жизни Клавдия, Агриппины и Нерона, позитивное. Все персонажи примиряются и получают желаемое (хотя Клавдию, конечно, только кажется, что у него все хорошо – жена обманывает его непрерывно).

Премьера «Агриппины» состоялась в Венеции в театре братьев Гримани «Сан-Джованни Кризостомо». Публика восприняла ее с восхищением. После премьеры состоялась серия из 27 спектаклей, которая в то время была беспрецедентной. Однако в дальнейшем несколько столетий «Агриппину» не ставили. Ее вернули на сцену только в ХХ веке. А в XXI — значительно осовременили. Одну из самых успешных оригинальных постановок представили в 2020 году в Metropolitan Opera в Нью-Йорке.

26 декабря 1898 года Пьер и Мари Кюри на заседании Французской академии наук сообщили об открытии радия. Подробнее.

26 декабря 1941 года Уинстон Черчилль во время своего визита в США выступил перед Конгрессом и Сенатом. Он стал первым иностранным лидером, удостоенным такой чести. Подробнее.

26 декабря 1980 года произошел так называемый «Рэндшлемский инцидент» – один из самых известных случаев наблюдения НЛО. Подробнее.

26 декабря 1991 года Совет республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание. На нем констатировали факт прекращения существования Советского Союза.

26 декабря 2004 года в Индийском океане, на глубине около 20 км, произошло самое смертоносное землетрясение в современной истории. Силу подземных толчков оценили в 9 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение вызвало мощное цунами. Подробнее.

26 декабря 2004 года в Украине провели переголосование второго тура выборов президента. В повторном голосовании большинство голосов избирателей получил Виктор Ющенко. Он набрал 51,99%, а его соперник Виктор Янукович получил 44,20%.

Церковный праздник 26 декабря

26 декабря – послепразднество Рождества Христова и Собор Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Какая погода 26 декабря – таким будет весь январь.

Если синички поют, весна будет ранней.

Если сороки роются в снегу, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 26 декабря

Нельзя ссориться.

Нельзя ничего оставлять на пороге, даже обувь и веники.