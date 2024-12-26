Сегодня 26 декабря: какой праздник и день в истории

26 декабря 2004 года Украине провели переголосование во втором туре выборов президента, а в мире произошло самое смертоносное землетрясение современности. В 1980-м произошел один из самых известных случаев наблюдения НЛО. В 1991-м Совет республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание. В 1941-м Черчилль выступил в Конгрессе США. А в 1898-м Пьер и Мари Кюри заявили об открытии радия.

Праздники и памятные даты 26 декабря

26 декабря – Международный день крупье.

Также отмечают: День подарков, День конфеты-трости, День благодарственных писем.

26 декабря в истории

26 декабря 1898 года Пьер и Мари Кюри на заседании Французской академии наук сообщили об открытии радия. Подробнее.

26 декабря 1941 года Уинстон Черчилль во время своего визита в США выступил перед Конгрессом и Сенатом. Он стал первым иностранным лидером, удостоенным такой чести. Подробнее.

26 декабря 1980 года произошел так называемый «Рэндшлемский инцидент» – один из самых известных случаев наблюдения НЛО. Известным он стал потому, что о неопознанном летающем объекте заявил не кто-нибудь, а заместитель командира британской базы ВВС США подполковник Чарльз Ирвин Холт. Причем свидетельствовал в письменном виде своему командованию. А персонал базы еще и подтвердил его слова.

А писал он вот о чем. Около трех часов ночи 26 декабря 1980 года (в записке Холт спутал дату и указал 27-е) патруль безопасности у восточных ворот базы «Вудбридж» увидел в небе огни, спускавшиеся в соседний Рэндшлемский лес. Военные сначала предположили, что это падает сбитый самолет. Конечно, они решили разобраться, что происходит, и выдвинулись в чащу. Войдя в лес, американцы увидели там сверкающий металлический объект с цветными огнями – его размеры и внешний вид подполковник описал достаточно подробно. Когда «нечаянные уфологи» пытались приблизиться к объекту, он словно двигался сквозь деревья, а «животные на соседней ферме взбесились». Не «поймав» загадочный объект в темноте, военные вернулись в лес на следующее утро. И на поляне у восточной окраины леса обнаружили три небольших отпечатка в форме треугольника на земле. А также – следы поджогов и сломанные ветки на соседних деревьях. Со всем военным усердием группа измерила на месте инцидента уровень радиации и отметила немного повышенный, по сравнению с окружающим, фон. Все события Холт зафиксировал также в формате аудио, записав на микрокассетный магнитофон. Он и много лет спустя живо описывал те события в интервью.

На место происшествия военные дважды вызвали полицию. Однако полицейские оказались менее склонны к теориям заговора и приписали огни, которые видели американцы, местному маяку, а следы на земле – животным.

В дальнейшем инцидент получил широкую огласку. Вокруг него появилось множество теорий, а также фейков, фальсификаций свидетельств и фактов и так далее. Те, кто пытался объяснить увиденное военными с «земной», а не «инопланетной» точки зрения, сходились на совпадении нескольких факторов. Огни, «падавшие в лес» ночью, вероятно, были метеором (его в это время фиксировали над Англией); за мерцающий свет в чаще «отвечал» местный маяк; а следы на земле оставили кролики, копая норы. Чтобы успокоить возбужденную общественность, министерству обороны Великобритании даже пришлось сделать отдельное заявление, что события в Рэндшлемском лесу не представляют угрозы национальной безопасности (серьезного расследования инцидента не проводили).

Несмотря на это обсуждение «НЛО Рэндшлема» не утихает до сих пор. В 2001 году по требованию общественности опубликовали внутренние документы по этому делу, однако в основном это была достаточно скучная переписка: никаких сенсационных свидетельств и доказательств. Пользуясь вниманием к месту, в 2005 году Комиссия по лесному хозяйству создала в Рэндшлемском лесу туристический объект. Там расчистили и оборудовали тропу, по которой проходили военные в поисках НЛО. В конце тропы установили работу местного художника, отражающую описание объекта, который якобы здесь видели в 1980-м.

26 декабря 1991 года Совет республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание. На нем констатировали факт прекращения существования Советского Союза.

26 декабря 2004 года в Индийском океане, на глубине около 20 км, произошло самое смертоносное землетрясение в современной истории. Силу подземных толчков оценили в 9 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение вызвало мощное цунами. Подробнее.

26 декабря 2004 года в Украине провели переголосование второго тура выборов президента. В повторном голосовании большинство голосов избирателей получил Виктор Ющенко. Он набрал 51,99%, а его соперник Виктор Янукович получил 44,20%.

Церковный праздник 26 декабря

26 декабря – послепразднество Рождества Христова и Собор Пресвятой Богородицы. Это праздник, который всегда отмечают на второй день после Рождества Христова, чествуя Богородицу, родившую Спасителя. Собором этот день называется потому, что, в отличие от отдельных праздников в честь Богоматери (например, ее зачатие, рождение, Благовещение) происходит всеобщее (соборное) празднование и в честь других лиц, близких к Деве Марии и Христу – Иосифа Обручника, царя Давида (предку по плоти Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа).

Народные приметы

Какая погода 26 декабря – таким будет весь январь.

Если синички поют, весна будет ранней.

Если сороки роются в снегу, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 26 декабря

Нельзя ссориться.

Нельзя ничего оставлять на пороге, даже обувь и веники.