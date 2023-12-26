Сегодня 26 декабря: какой праздник и день в истории

26 декабря 1898 года Пьер и Мари Кюри заявили об открытии радия. В 1941-м Черчилль выступил в Конгрессе США. В 1991-м Совет республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание. В 2004-м произошло самое смертоносное землетрясение в современной истории, а в Украине провели переголосование во втором туре выборов Президента.

Праздники и памятные даты 26 декабря

26 декабря – Международный день крупье.

Также отмечают: День подарков, День «Писем благодарности», День конфеты-трости.

26 декабря в истории

26 декабря 1898 года Пьер и Мари Кюри на заседании Французской академии наук сообщили об открытии радия.

Супруги-ученые обнаружили, что оставшиеся отходы после выделения урана из урановой руды обладают большей радиоактивностью, чем сам уран. Поэтому они начали искать тот химический элемент, который ответственен за это. За несколько лет работы Кюри смогли выделить два таких элемента: полоний и радий. Впоследствии за это открытие супруги получили Нобелевскую премию. А патентовать его отказались. При этом от открытия радия до его выделения в чистом виде прошло еще более 10 лет – это ученым удалось сделать в 1910-м. Отметим, что в начале ХХ века об опасности радиации для жизни не было сведений, поэтому радий считали даже полезным элементом. Его добавляли в косметику, средства гигиены и даже пищевые продукты. Также радиоактивное вещество входило в состав радиолюминесцентной краски, которую наносили на стрелки и циферблаты часов. Сейчас этот элемент используют в медицине – для радиотерапии и дефектоскопии, а также в технике и геохимии (в частности, как индикатор смешивания и циркуляции вод океанов).

26 декабря 1941 года Уинстон Черчилль во время своего визита в США выступил перед Конгрессом и Сенатом. Он стал первым иностранным лидером, удостоенным такой чести.

Целью Черчилля было убедить американских конгрессменов и сенаторов, что Вторая мировая война – это и их война тоже. И получить гораздо большую поддержку для борьбы с Гитлером – не только финансовую и техническую, но и военную, то есть привлечь армию США к войне в Европе и колониях. Ввиду того, что с самого начала Второй мировой Конгресс США делал все возможное, чтобы не вступить в нее, задача Черчилля не была простой. При этом факт участия американцев в войне уже был совершен, ведь накануне произошло нападение японцев на Перл-Харбор и последовательное объявление войны США – Японии, а затем странами Оси – Соединенным штатам. Черчилль начал речь с напоминания, что имеет американские корни (мать премьер-министра была родом из США). И после ряда комплиментов Америке перешел к делу. В частности, он напомнил присутствующим: «если бы мы держались вместе после предыдущей войны (Первой мировой – Ред.), если бы мы вовремя приняли меры предосторожности, нам не пришлось бы столкнуться с новой бедой». Хотя задачей Черчилля было убедить публику полномасштабно поучаствовать в боевых действиях, он не приукрашал действительность и не утверждал, что победа над Гитлером придет «через две-три недели». Премьер-министр Великобритании прогнозировал «улучшение стратегического положения» до конца 1942 года, а до конца 1943-го – перехват инициативы и масштабные наступательные действия. Черчилль также четко обозначил, что главным врагом для всех являются не Япония или Италия, а именно нацистская Германия. Свое выступление он завершил ныне известной фразой: «Мы стоим вместе, защищая все, что ценят свободные люди». Эта речь имела чрезвычайный успех, о чем свидетельствуют и аплодисменты, которыми ее прерывали, и вышедшие на следующий день газетные заголовки. В частности, «The New York Times» на первой полосе большими буквами подытожила выступление фразой: «Конгресс поражен». А вот сам Черчилль, казавшийся «непробиваемым», на самом деле так перенервничал, что перенес микроинфаркт. Но даже несмотря на плохое самочувствие, сразу двинулся дальше – в Канаду, чтобы через два дня выступить там с пылкой речью перед парламентом.

26 декабря 1991 года Совет республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание. На нем констатировали факт прекращения существования Советского Союза.

26 декабря 2004 года в Индийском океане, на глубине около 20 км, произошло самое смертоносное землетрясение в современной истории. Силу подземных толчков оценили в 9 баллов по шкале Рихтера. Землетрясение вызвало мощное цунами.

В прибрежной зоне волны поднялись до 15 метров, а в зоне выплеска – до 30. Первая из них достигла острова Суматра уже через 15 минут после землетрясения. Далее волна достигла побережья курортов, которые в рождественские каникулы были переполнены туристами. Уже через полтора часа цунами обрушилось на Таиланд, а через два – на Шри-Ланку и Индию. Волны достигли даже Тихоокеанского побережья Мексики, погаснув до высоты 2,5 метра. За самым мощным толчком была еще серия афтершоков в 6-7 баллов. Они также подняли цунами, выплеснувшееся на побережье Африки и на Сейшельские острова. 29 декабря еще одна серия афтершоков вызвала большие волны, разрушавшие побережье Индии, Индонезии и Шри-Ланки. Следствием этого катаклизма стала гибель от 230 до 280 тысяч человек в 14 странах.

26 декабря 2004 года в Украине провели переголосование второго тура выборов Президента. Это произошло после Оранжевой революции и признания Верховным Судом Украины недействительными результатов голосования во втором туре выборов. В повторном голосовании большинство голосов избирателей получил Виктор Ющенко. Он набрал 51,99%, а его соперник Виктор Янукович получил 44,20%.

Церковный праздник 26 декабря

26 декабря – послепраздник Рождества Христова. По новому церковному календарю в Украине – Собор Пресвятой Богородицы. Это праздник, который всегда отмечают на второй день после Рождества Христова, чествуя Богородицу, родившую Спасителя. Собором этот день называется потому, что, в отличие от отдельных праздников в честь Богоматери (например, ее зачатие, рождение, Благовещение) происходит всеобщее (соборное) празднование и в честь других лиц, близких к Деве Марии и Христу – Иосифа Обручника, царя Давида (предку по плоти Христа) и святого Иакова (брата Господня, сына от первого брака святого Иосифа).

Народные приметы

Какая погода 26 декабря – таким будет весь январь.

Если синички поют, весна будет ранней.

Если сороки роются в снегу, то скоро потеплеет.

Что нельзя делать 26 декабря

Нельзя ссориться.

Нельзя ничего оставлять на пороге, даже обувь и веники.