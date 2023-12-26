Сьогодні 26 грудня: яке свято та день в історії

26 грудня 1898 року П’єр і Марі Кюрі заявили про відкриття радію. 1941-го Черчилль виступив у Конгресі США. 1991-го Рада республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання. 2004-го стався найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії, а в Україні провели переголосування у другому турі виборів Президента.

Свята та пам’ятні дати 26 грудня

26 грудня – Міжнародний день круп’є.

Також відзначають: День подарунків, День “Листів подяки”, День цукерки-тростини.

26 грудня в історії

26 грудня 1898 року П’єр і Марі Кюрі на засіданні Французької академії наук повідомили про відкриття радію.

Подружжя вчених виявило, що залишки відходів після виділення урану з уранової руди мають більшу радіоактивність, ніж сам уран. Тому вони почали шукати хімічний елемент, який відповідальний за це. За кілька років роботи Кюрі змогли виділити два такі елементи: полоній та радій. Згодом за це відкриття подружжя отримало Нобелівську премію. А патентувати його відмовилось. При цьому від відкриття радію до його виділення в чистому вигляді пройшло ще понад 10 років – це вченим вдалося зробити 1910-го. Зазначимо, що на початку ХХ століття про небезпеку радіації для життя не було відомостей, тому радій вважали навіть корисним елементом. Його додавали в косметику, засоби гігієни та навіть харчові продукти. Також радіоактивна речовина входила до складу радіолюмінесцентної фарби, яку наносили на стрілки та циферблати годинників. Зараз цей елемент використовують у медицині – для радіотерапії та дефектоскопії, а також у техніці та геохімії (зокрема, як індикатор змішування та циркуляції вод океанів).

26 грудня 1941 року Вінстон Черчилль під час свого візиту до США виступив перед Конгресом та Сенатом. Він став першим іноземним лідером, який мав таку честь.

Метою Черчилля було переконати американських конгресменів та сенаторів, що Друга світова війна – це і їхня війна також. І отримати набагато більшу підтримку для боротьби з Гітлером – не лише фінансову та технічну, а й військову, тобто залучити армію США до війни у ​​Європі та колоніях. Зважаючи на те, що від початку Другої світової Конгрес США робив усе можливе, щоб не вступити до неї, завдання Черчилля не було простим. При цьому факт участі американців у війні вже був доконаним, адже напередодні відбувся напад японців на Перл-Гарбор та послідовне оголошення війни США – Японії, а потім країнами Осі – Сполученим штатам. Черчилль почав промову з нагадування, що має американське коріння (мати прем’єр-міністра була родом із США). І після низки компліментів Америці перейшов до справи. Зокрема, він нагадав присутнім: “якби ми трималися разом після попередньої війни (Першої світової – Ред.), якби ми вчасно вжили запобіжних заходів, нам не довелося б зіткнутися з новою бідою”. Хоча завданням Черчилля було переконати публіку повномасштабно взяти участь у бойових діях, він не прикрашав дійсність і не стверджував, що перемога над Гітлером прийде “за два-три тижні”. Прем’єр-міністр Великої Британії прогнозував “покращення стратегічного становища” до кінця 1942 року, а до кінця 1943-го – перехоплення ініціативи та масштабні наступальні дії. Черчилль також чітко наголосив, що головним ворогом для всіх є не Японія чи Італія, а саме нацистська Німеччина. Свій виступ він завершив відомою фразою: “Ми стоїмо разом, захищаючи все, що цінують вільні люди”. Ця промова мала надзвичайний успіх, про що свідчать і оплески, якими її переривали, і газетні заголовки, що вийшли наступного дня. Зокрема, “The New York Times” на першій шпальті великими літерами підсумувала виступ фразою: “Конгрес вражений”. А ось сам Черчилль, який здавався “непробивним”, насправді так перенервував, що переніс мікроінфаркт. Але навіть попри погане самопочуття, одразу рушив далі – до Канади, щоб за два дні виступити там із палкою промовою перед парламентом.

26 грудня 1991 року Рада республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання. На ньому констатували факт припинення існування Радянського Союзу.

26 грудня 2004 року в Індійському океані, на глибині близько 20 км, стався найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Силу підземних поштовхів оцінили у 9 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус викликав потужне цунамі.

У прибережній зоні хвилі піднялися до 15 метрів, а в зоні виплеску – до 30. Перша з них досягла острова Суматра вже за 15 хвилин після землетрусу. Далі хвиля досягла узбережжя курортів, які в різдвяні канікули були переповнені туристами. Уже за півтори години цунамі обрушилося на Таїланд, а через дві – на Шрі-Ланку та Індію. Хвилі досягли навіть Тихоокеанського узбережжя Мексики, згаснувши до висоти 2,5 метра. За найпотужнішим поштовхом була ще серія афтершоків у 6-7 балів. Вони також підняли цунамі, що виплеснулося на узбережжя Африки та на Сейшельські острови. 29 грудня ще одна серія афтершоків викликала великі хвилі, що руйнували узбережжя Індії, Індонезії та Шрі-Ланки. Наслідком цього катаклізму стала загибель від 230 до 280 тисяч людей у 14 країнах.

26 грудня 2004 року в Україні провели переголосування другого туру виборів Президента. Це сталося після Помаранчевої революції та визнання Верховним Судом України недійсними результатів голосування у другому турі виборів. У повторному голосуванні більшість голосів виборців отримав Віктор Ющенко. Він набрав 51,99%, а його суперник Віктор Янукович одержав 44,20%.

Церковне свято 26 грудня

26 грудня – післясвято Різдва Христового. За новим церковним календарем в Україні – Собор Пресвятої Богородиці. Це свято, яке завжди відзначають на другий день після Різдва Христового, вшановуючи Богородицю, яка народила Спасителя. Собором цей день називається тому, що, на відміну від окремих свят на честь Богоматері (наприклад, її зачаття, народження, Благовіщення) відбувається загальне (соборне) святкування й на честь інших осіб, близьких до Діви Марії та Христа – Йосипа Обручника, царя Давида (предка за плоттю Христа) та святого Якова (брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Йосипа).

Народні прикмети

Яка погода 26 грудня – таким буде весь січень.

Якщо синички співають, то весна буде ранньою.

Якщо сороки риються в снігу, то скоро потеплішає.

Що не можна робити 26 грудня

Не можна сваритися.

Не можна нічого залишати на порозі, навіть взуття та віники.