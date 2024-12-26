Сьогодні 26 грудня: яке свято та день в історії

26 грудня 2004 року Україні провели переголосування у другому турі виборів президента, а у світі стався найсмертоносніший землетрус сучасності. У 1980-му відбувся один із найвідоміших випадків спостереження НЛО. У 1991-му Рада республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання. У 1941-му Черчилль виступив у Конгресі США. А в 1898-му П’єр і Марі Кюрі заявили про відкриття радію.

Свята та пам’ятні дати 26 грудня

26 грудня – Міжнародний день круп’є.

Також відзначають: День подарунків, День цукерки-тростини, День листів подяки.

26 грудня в історії

26 грудня 1898 П’єр і Марі Кюрі на засіданні Французької академії наук повідомили про відкриття радію. Докладніше.

26 грудня 1941 року Вінстон Черчилль під час свого візиту до США виступив перед Конгресом та Сенатом. Він став першим іноземним лідером, який мав таку честь. Докладніше.

26 грудня 1980 року стався так званий “Рендшлемський інцидент” – один з найвідоміших випадків спостереження НЛО. Відомим він став тому, що про невідомий летючий об’єкт заявив не хто-небудь, а заступник командира британської бази ВПС США підполковник Чарльз Ірвін Холт. Причому свідчив письмово своєму командуванню. А персонал бази ще й підтвердив його слова.

А писав він ось про що. Близько третьої ночі 26 грудня 1980 року (у записці Холт сплутав дату і вказав 27-ме) патруль безпеки біля східних воріт бази “Вудбрідж” побачив у небі вогні, що спускалися в сусідній Рендшлемський ліс. Військові спочатку припустили, що це падає збитий літак. Звичайно, вони вирішили розібратися, що відбувається, і висунулися в хащі. Увійшовши до лісу, американці побачили там блискучий металевий об’єкт із кольоровими вогнями – його розміри та зовнішній вигляд підполковник описав досить докладно. Коли “ненавмисні уфологи” намагалися наблизитися до об’єкта, він ніби рухався крізь дерева, а “тварини на сусідній фермі оскаженіли”. Не “піймавши” загадковий об’єкт у темряві, військові повернулися в ліс наступного ранку. І на галявині біля східної околиці лісу виявили три невеликі відбитки у формі трикутника на землі. А також – сліди підпалів та зламані гілки на сусідніх деревах. З усією військовою старанністю група виміряла на місці інциденту рівень радіації та відзначила трохи підвищений, порівняно з навколишнім, фон. Усі події Холт зафіксував у форматі аудіо, записавши на мікрокасетний магнітофон. Він і через багато років жваво описував ті події в інтерв’ю.

На місце події військові двічі викликали поліцію. Однак поліціянти виявилися менш схильними до теорій змови та приписали вогні, які бачили американці, місцевому маяку, а сліди на землі – тваринам.

Надалі інцидент набув широкого розголосу. Навколо нього з’явилося безліч теорій, а також фейків, фальсифікацій свідоцтв та фактів тощо. Ті, хто намагався пояснити побачене військовими із “земного”, а не “іншопланетного” погляду, сходилися на збігу кількох факторів. Вогні, що “падали в ліс” уночі, ймовірно, були метеором (його в цей час фіксували над Англією); за мерехтливе світло в хащах “відповідав” місцевий маяк; а сліди землі залишили кролики, копаючи нори. Щоб заспокоїти збуджену громадськість, міністерству оборони Великої Британії навіть довелося зробити окрему заяву, що події в Рендшлемському лісі не загрожують національній безпеці (серйозного розслідування інциденту не проводили).

Попри це обговорення “НЛО Рендшлема” не вщухає досі. У 2001 році на вимогу громадськості опублікували внутрішні документи в цій справі, проте в основному це було досить нудне листування: жодних сенсаційних свідчень та доказів. Користуючись увагою до місця, у 2005 році Комісія з лісового господарства створила у Рендшлемському лісі туристичний об’єкт. Там розчистили та обладнали стежку, якою проходили військові в пошуках НЛО. Наприкінці стежки встановили роботу місцевого художника, що відображає опис об’єкта, який нібито тут бачили у 1980-му.

26 грудня 1991 року Рада республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання. На ньому констатували факт припинення існування Радянського Союзу.

26 грудня 2004 року в Індійському океані, на глибині близько 20 км, стався найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Силу підземних поштовхів оцінили у 9 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус викликав потужне цунамі. Докладніше.

26 грудня 2004 року в Україні провели переголосування другого туру виборів президента. У повторному голосуванні більшість голосів виборців отримав Віктор Ющенко. Він набрав 51,99%, а його суперник Віктор Янукович одержав 44,20%.

Церковне свято 26 грудня

26 грудня – післясвято Різдва Христового та Собор Пресвятої Богородиці. Це свято, яке завжди відзначають на другий день після Різдва Христового, вшановуючи Богородицю, яка народила Спасителя. Собором цей день називається тому, що, на відміну від окремих свят на честь Богоматері (наприклад, її зачаття, народження, Благовіщення) відбувається загальне (соборне) святкування й на честь інших осіб, близьких до Діви Марії та Христа – Йосипа Обручника, царя Давида (предка за плоттю Христа) та святого Якова (брата Господнього, сина від першого шлюбу святого Йосипа).

Народні прикмети

Яка погода 26 грудня – таким буде весь січень.

Якщо синички співають, то весна буде ранньою.

Якщо сороки риються в снігу, то скоро потеплішає.

Що не можна робити 26 грудня

Не можна сваритися.

Не можна нічого залишати на порозі, навіть взуття та віники.