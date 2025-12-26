Сьогодні 26 грудня 2025: яке свято та день в історії

26 грудня 1709 року відбулася прем’єра опери “Агріппіна” Георга Фрідріха Генделя. У 1898-му П’єр і Марі Кюрі заявили про відкриття радію. У 1941-му Черчилль виступив у Конгресі США. У 1991-му Рада республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання. У 1980-му стався один із найвідоміших випадків спостереження НЛО. У 2004-му Україна провела переголосування в другому турі виборів президента, а у світі стався найбільш смертоносний землетрус сучасності.

Свята та пам’ятні дати 26 грудня

26 грудня – День скигліїв.

Також сьогодні: Міжнародний день круп’є, День подарунків, День цукерки-тростини.

26 грудня в історії

26 грудня 1709 року відбулася прем’єра опери-серіа “Агріппіна” Георга Фрідріха Генделя. Музичний твір Гендель написав спеціально для зимового сезону Венеціанського карнавалу 1709-1710 років. Опера присвячена історії Агріппіни Молодшої – дружини римського імператора Клавдія та матері іншого імператора – Нерона. Вважають, що Агріппіна отруїла свого чоловіка грибами, щоб привести до влади сина. Хоча частина істориків, у тому числі Тацит, на чиї тексти спирався Гендель, версію про Агріппіну-отруйницю не поділяють. А ось той факт, що вона була знаменитою інтриганкою, ніхто не заперечував. Тож лібрето опери розповідає саме про її інтриги. Написав текстову базу кардинал Вінченцо Грімані. Для нього характерна загалом незвичайна для Генделя іронія і навіть певна комічність персонажів. Завершення опери, на відміну від реальних кінцівок життя Клавдія, Агріппіни та Нерона, позитивне. Усі персонажі примиряються та отримують бажане (хоча Клавдію, звичайно, тільки здається, що в нього все добре – дружина дурить його безперервно).

Прем’єра “Агріппіни” відбулася у Венеції в театрі братів Грімані “Сан-Джованні Кризостомо”. Публіка сприйняла її із захопленням. Після прем’єри відбулася серія з 27 вистав, яка на той час була безпрецедентною. Однак надалі кілька століть “Агріппіну” не ставили. Її повернули на сцену лише у XX столітті. А у XXI – значно осучаснили. Одну з найуспішніших оригінальних постановок представили у 2020 році у Metropolitan Opera в Нью-Йорку.

26 грудня 1898 П’єр і Марі Кюрі на засіданні Французької академії наук повідомили про відкриття радію. Докладніше.

26 грудня 1941 року Вінстон Черчилль під час свого візиту до США виступив перед Конгресом та Сенатом. Він став першим іноземним лідером, який мав таку честь. Докладніше.

26 грудня 1980 року стався так званий “Рендшлемський інцидент” – один з найвідоміших випадків спостереження НЛО. Докладніше.

26 грудня 1991 року Рада республік Верховної Ради СРСР провела своє останнє засідання. На ньому констатували факт припинення існування Радянського Союзу.

26 грудня 2004 року в Індійському океані, на глибині близько 20 км, стався найбільш смертоносний землетрус у сучасній історії. Силу підземних поштовхів оцінили у 9 балів за шкалою Ріхтера. Землетрус викликав потужне цунамі. Докладніше.

26 грудня 2004 року в Україні провели переголосування другого туру виборів президента. У повторному голосуванні більшість голосів виборців отримав Віктор Ющенко. Він набрав 51,99%, а його суперник Віктор Янукович одержав 44,20%.

Церковне свято 26 грудня

26 грудня – післясвято Різдва Христового та Собор Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Яка погода 26 грудня – таким буде весь січень.

Якщо синички співають, то весна буде ранньою.

Якщо сороки риються в снігу, то скоро потеплішає.

Що не можна робити 26 грудня

Не можна сваритися.

Не можна нічого залишати на порозі, навіть взуття та віники.