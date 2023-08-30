Фільм харків’ян, який хочуть подати на “Оскар”, виходить у прокат 31 серпня

Документальний фільм харків’янина Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі”, створений із кадрів, знятих в оточеному росіянами місті, виходить в український прокат 31 серпня.

«Відзавтра це вже буде в усіх кінотеатрах країни, тому всі люди зможуть його подивитися», – розповіла в етері національного телемарафону Василиса Степаненко, журналістка з Харкова та володарка Пулітцерівської премії, яка у складі команди The Associated Press виступила продюсеркою фільму.

Відео, яке увійшло у фільм, знімав сам Мстислав Чернов, розповів фотокореспондент The Associated Press, володар Пулітцерівської премії, уродженець Бердянська Євген Малолєтка. Він сам займався виключно фото.

«Це фільм-щоденник. Він показує, як змінювалася ситуація через людські історії, лікарів, людей, які переховуються у сховищах, які знаходяться на вулиці і не знають, що робити. Їх доля завела так, що вони вимушені бігти від війни… У фільмі можна буде побачити масові поховання у Маріуполі, і там є номери: 5000, 4000. І це тільки на одному кладовищі… Цей фільм має бути навіть освітнім для майбутніх поколінь. Бо те, що там відбувалося – це частина історії. Там є унікальні кадри, глибоко пронизані емоціями. Але цей фільм розказує всю історію, як вона є. Як звичайні люди проходять через таке пекло», – каже Малолєтка.

Він розповів, що рішення їхати в Маріуполь їхня команда ухвалила ще до повномасштабного вторгнення.

«Якщо починається війна, ми маємо бути у Маріуполі. Ти розумієш, що якщо буде повномасштабне вторгнення, вони точно будуть тут», – зазначив фотокореспондент.

Прем’єра фільму відбулася 28 січня 2023 року на фестивалі незалежного кіно Sundance у США – фільм отримав приз глядацьких симпатій.

«Усі п’ять показів, які відбулися на цьому фестивалі, зала була повна, було дуже багато людей. І ми особисто думали, що люди не зможуть його дивитися, що він буде дуже важкий для них. Але люди були до кінця, і коли ми бачили в їхніх очах розуміння, вони питали – як допомогти, що зробити, як ви. Це для нас було дуже важливо. Відчувати розуміння в людях», – згадує Василиса.

Євген впевнений, що відзняті ними кадри вже вплинули на перебіг війни. Зокрема, за його словами, після того, як його фото розбомбленого пологового будинку в Маріуполі з’явилися у ЗМІ, РФ почала інформаційну кампанію із заперечення цього факту. Це, на думку Євгена, показало те, що Росія анонсує і розповідає одне, а відбувається зовсім інше.

«Я думаю, цей фільм стане свідченням багатьох воєнних злочинів. Тому що ми стали свідками, бачили це на власні очі. Зараз це може бачити весь світ, і весь світ звертає на це увагу. Ми вже отримували від деяких організацій запити. Зверталися люди й питали. Думаю, що в майбутньому це буде доказом на міжнародному трибуналі», – впевнена Василиса.



Як повідомлялося, основою фільму стали 30 годин відеоматеріалів, знятих членами команди The Associated Press. Вони стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Чернов, Степаненко і Малолєтка продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.

Члени команди The Associated Press стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони здобули найвищу нагороду у номінації «За служіння суспільству».

27 серпня режисер Мстислав Чернов повідомив на допрем’єрному показі у Львові, що “20 днів у Маріуполі” планують подати на премію “Оскар” у категорії “Найкращий документальний фільм”.