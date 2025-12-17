Сьогодні 17 грудня 2025: яке свято та день в історії

17 грудня в Україні – День працівника державної виконавчої служби. У 2003 році в цей день у світовий прокат вийшов фільм “Володар перснів: Повернення короля”. У 1989-му відбулася прем’єра мультсеріалу “Сімпсони”. У 1917-му в Києві розпочався Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських та селянських депутатів, на якому більшовики розраховували захопити владу в країні. У 1908-му в Харкові народився відомий мовознавець Юрій Шевельов. У 1903-му Орвілл Райт здійснив перший у світі політ літаком. У 1897-му в Харкові випустили перший український паротяг. У 1790-му вчені виявили найзнаменитішу реліквію ацтеків – Камінь Сонця.

Свята та пам’ятні дати 17 грудня

17 грудня в Україні – День працівника державної виконавчої служби.

У світі – Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості.

Також сьогодні: День братів Райтів і День кленового сиропу.

17 грудня в історії

17 грудня 1790 року знайшли Камінь Сонця – реліквію ацтеків, що містить інформацію про космологію та культ цієї цивілізації. Докладніше.

17 грудня 1897 року в Харкові випустили перший український паротяг. Докладніше.

17 грудня 1903 року один із двох братів Райтів – Орвілл здійснив перший у світі політ літаком. Докладніше.

17 грудня 1908 року в Харкові народився майбутній відомий мовознавець та педагог Юрій Шевельов (Шерех). Докладніше.

17 грудня 1917 року Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму – ультиматум від Ради народних комісарів із Петрограда. Тоді ж, 17 грудня 1917 року, розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських та селянських депутатів. Докладніше.

17 грудня 1989 року відбулася прем’єра мультсеріалу “Сімпсони”. Зараз це найдовший американський мультсеріал, найдовший американський ситком і найдовший американський сценарний телесеріал у прайм-тайм. Вийшло понад 800 епізодів.

“Сімпсони” отримали широке визнання протягом своїх перших сезонів у 1990-х роках, які зазвичай вважаються їх “золотим часом”. З того часу їх критикують за очевидне зниження якості, – пише англомовна Вікіпедія. – Журнал “Time” назвав їх найкращим телесеріалом XX століття, а Ерік Адамс із “The AV Club” (сайту, що публікує огляди фільмів, музики, ігор тощо) назвав їх “вищим досягненням телебачення незалежно від формату”. 14 січня 2000 року сім’ю Сімпсонів нагородили зіркою на Голлівудській алеї слави. З моменту свого дебюту як серіал він отримав десятки нагород, включаючи 37 премій “Еммі”, 34 премії “Енні” та дві премії “Пібоді”. Окличний слоган Гомера “D’oh!” включили в англійську мову, тоді як “Сімпсони” вплинули на інші пізніші анімаційні ситкоми для дорослих”.

Героями “Сімпсонів” періодично стають відомі політики. У мультсеріалі, зокрема, пародіювали Михайла Горбачова, Джорджа Буша, Мішель Обаму і, як вважають, президента України Януковича. Той з’явився у мультсеріалі в ролі “мафіозі Віктора”.

<br />

Ця серія вийшла в США у 2011 році, але в Україні її показали лише у 2014-му – за часів Майдану.

“Серіал переносить глядача в Україну, де ми бачимо Віктора, кремезного хлопця із золотим намистом – улюбленим аксесуаром бандитів у пострадянських країнах. Янукович, якого підтримують олігархи, що розбагатіли в українські кумівські капіталістичні 1990-ті, провів два терміни у в’язниці в 1960-х роках за крадіжку та напад. Віктор із “Сімпсонів” розмовляє англійською з сильним акцентом і сидить в офісі з озброєними охоронцями біля входу. Перевіряючи свою електронну пошту, Віктор знаходить лист-підтвердження від співачки Бейонсе щодо виступу на дні народження його доньки. Хоча вибір може бути випадковим, Бейонсе відкрила “Донбас Арену” у 2009 році для мільярдера Ріната Ахметова, близького до президента. У серіалі висміюють неправильне написання та незнання географії. Назву “Україна” пишуть “Ukrane” та “Ukreign”, перш ніж запитати: “Скажіть, скільки ж тут Києвів?”. Схильний до помилок Янукович відомий тим, що у своїй заяві на посаду президента у 2004 році він написав “професор” як “проффесор”, – наводило аргументи на користь того, що мафіозі Віктор – це Янукович, видання “Kyiv Post”.

Надалі в українському дубляжі близькість цього персонажа до Януковича зробили ще очевиднішою, скопіювавши особливості вимови президента-втікача. Попри те що в мережах періодично поширюється інформація про появу в “Сімпсонах” президента України Володимира Зеленського або будь-яких “пророцтв” щодо російського вторгнення 2022 року – це фейки. Нічого подібного в оригінальному мультсеріалі не було.

17 грудня 2003 року у світовий прокат вийшов фільм “Володар перснів: Повернення короля”. Докладніше.

Церковне свято 17 грудня

17 грудня вшановують пам’ять пророка Даниїла та трьох отроків: Ананiї, Азарiї та Мисаїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вітер дме зі сходу – похолодає.

Якщо 17 грудня мороз – холоди будуть тривалими.

Червоний захід сонця – до потепління.

Що не можна робити 17 грудня

Не можна займатися рукоділлям (вишивати, шити, в’язати).

Не можна лихословити й лаятися.

Не можна відмовляти людям у допомозі.