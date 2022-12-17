Сьогодні 17 грудня: яке свято та день в історії

17 грудня за церковним календарем – пам’ять великомучениці Варвари та мучениці Юліанії. У Харкові цього дня почали випускати паровози, а в Мексиці виявили реліквію ацтеків – Камінь Сонця.

Свята та пам’ятні дати 17 грудня

17 грудня в Україні відзначають День працівника державної виконавчої служби.

Під егідою ООН у світі проходить Міжнародний день боротьби з насильством по відношенню до секс-працівників.

17 грудня в історії

17 грудня 1790 року знайшли Камінь Сонця – реліквію ацтеків, що містить інформацію про космологію та культ цієї цивілізації. Камінь часто помилково називають “ацтекським календарем”. Насправді ж він, ймовірно, є ритуальною судиною або вівтарем для жертвоприношень. Це монолітний базальтовий диск. Він має 3,6 м у діаметрі та 1,22 м у товщину і важить 24 тонни. У даний час Камінь Сонця знаходиться в експозиції Національного музею антропології в Мехіко.

Це одна із найстаріших пам’яток ацтекської культури. Його відносять приблизно до 1479 року. Знаходився камінь в одному з храмів Темпло Майора, і до завоювання Мексики іспанцями був похований під землею. Знайшли його на площі Сокало в центрі Мехіко. Зараз зображення Каміння Сонця відоме в усьому світі.

17 грудня 1897 року в Харкові випустили перший український паровоз. Його виготовив Харківський паровозобудівний завод, який зараз відомий харків’янам зовсім за іншою продукцією – як танковий завод ім. Малишева. Причому певний час паровози в ньому виготовляли водночас із танками; останній “зійшов з конвеєра” у 1968 році.

З 1922 завод почав випускати вуглевидобувну техніку, з 1924 – трактори. А на танки перейшов 1927-го. Всесвітньо відомі Т-34 колишній паровозобудівний завод у Харкові почав виготовляти ще до Другої світової війни.

Церковне свято 17 грудня

17 грудня християни вшановують пам’ять великомучениці Варвари та мучениці Юліанії. Свята великомучениця Варвара жила за часів імператора Максиміана і постраждала через його гоніння. Батько Варвари був багатієм і входив до знаті свого міста – Іліополя. Мати дівчинки рано померла і отець Діоскор виховував її сам. Бачачи, якою гарною росте дочка, він вирішив приховати її від сторонніх очей. А для цього збудував вежу, де знаходилася сама Варвара та її язичницькі вчителі. Перебуваючи у вежі і спостерігаючи за навколишнім світом, Варвара задумалася, що таку красу не могли створити бездушні ідоли, яким поклоняються її батько та вчителі. Вона захотіла пізнати істинного Бога і вирішила присвятити цьому життя і провести його в цнотливості.

Тим часом слава про красу Варвари ширилася, і багато хто добивався її руки. Але дівчина твердо відмовлялася від шлюбу. Батько вирішив, що на вдачу дочки так вплинуло замкнене життя, і дозволив Варварі виходити в місто. Там вона знайшла проповідниць християнства і згодом прийняла хрещення. Одного разу у своїй вірі дочка зізналася батькові. Діоскор розлютився настільки, що оголив меч і хотів убити дочку. Варвара кинулась тікати, а батько переслідував її. Шлях їм перегородила гора, що розступилася і приховала святу в ущелині. Дівчина сховалась у печері на іншому схилі гори, але пастухи вказали її схованку батькові. Діоскор знайшов дочку, жорстоко її побив, а потім ув’язнив і довго морив голодом. А потім здав рідну доньку правителю міста Мартіану. Варвару жорстоко катували: бичували воловими жилами, а рани розтирали власницею. Вночі у в’язницю до святої діви з’явився сам Христос і вилікував її рани. Тоді святу піддали новим, ще жорстокішим тортурам.

Серед натовпу, що стояв біля місця, де катували мученицю, була мешканка Іліополя християнка Юліанія. Вона сповнилася співчуття до дівчини й теж забажала постраждати за Христа. Юліанія стала голосно звинувачувати мучителів Варвари. Жінку схопили. Святих мучениць катували вже вдвох. Однак вони не змінили своєї віри. Тоді їх обезголовили. Причому свою дочку стратив сам Діоскор. Відплата була швидка – батька-вбивцю та правителя міста Мартіана спалила блискавка. Мощі великомучениці Варвари знаходяться у Володимирському соборі в Києві, куди їх привезла з Константинополя на початку другого тисячоліття княжна Варвара, одружуючись із київським князем Михайлом Ізяславичем.

Народні прикмети

Якщо 17 грудня мороз, то морози не триватимуть довго.

Ясна та безхмарна погода – до морозів.

Що не можна робити 17 грудня

Краще не виходити з дому без великої потреби.

Не можна ні з ким лаятись і лихословити.

Бажано не робити домашньої роботи.