Сегодня 17 декабря: какой праздник и день в истории

17 декабря по церковному календарю — память великомученицы Варвары и мученицы Юлиании. В Харькове в этот день начали выпускать паровозы, а в Мексике обнаружили реликвию ацтеков – Камень Солнца.

Праздники и памятные даты 17 декабря

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17 декабря в истории

17 декабря 1790 года нашли Камень Солнца – реликвию ацтеков, содержащую информацию о космологии и культе этой цивилизации. Камень часто ошибочно называют «ацтекским календарем». На самом же деле он, вероятно, является ритуальным сосудом или алтарем для жертвоприношений. Это монолитный базальтовый диск. Он имеет 3,6 м в диаметре и 1,22 м в толщину и весит 24 тонны. В настоящее время Камень Солнца находится в экспозиции Национального музея антропологии в Мехико.

Это один из старейших памятников ацтекской культуры. Его относят примерно к 1479 году. Находился камень в одном из храмов Темпло Майора, и до завоевания Мексики испанцами был похоронен под землей. Нашли его на площади Сокало в центре Мехико. Сейчас изображение Камня Солнца известно во всем мире.

17 декабря 1897 года в Харькове выпустили первый украинский паровоз. Его изготовил Харьковский паровозостроительный завод, который сейчас известен харьковчанам совсем по другой продукции — как танковый завод им. Малышева. При этом паровозы на нем изготовляли и одновременно с танками; последний «сошел с конвейера» в 1968 году.

С 1922 года завод начал выпускать угледобывающую технику, с 1924 – тракторы. А на танки перешел в 1927-м. Всемирно известные Т-34 бывший паровозостроительный завод в Харькове начал производить еще до Второй мировой войны.

Церковный праздник 17 декабря

17 декабря христиане чтят память великомученицы Варвары и мученицы Юлиании. Святая великомученица Варвара жила во времена императора Максимиана и пострадала из-за его гонений. Отец Варвары был богачом и входил в знать своего города – Илиополя. Мать девочки рано умерла и отец Диоскор воспитывал ее один. Видя, какой красивой растет дочь, он решил скрыть ее от посторонних глаз. А для этого выстроил башню, где находилась сама Варвара и ее языческие учителя. Находясь в башне и наблюдая за окружающим миром, Варвара задумалась, что такую красоту не могли создать бездушные идолы, которым поклоняются ее отец и учителя. Она захотела познать истинного Бога и решила посвятить этому жизнь и провести ее в целомудрии.

Тем временем слава о красоте Варвары ширилась, и многие добивались ее руки. Но девушка твердо отказывалась от брака. Отец решил, что на характер дочери так повлияла замкнутая жизнь, и позволил Варваре выходить в город. Там она нашла проповедниц христианства и со временем приняла крещение. В один момент в своей вере дочь призналась отцу. Диоскор разозлился настолько, что обнажил меч и хотел убить дочь. Варвара бросилась бежать, а отец преследовал ее. Путь им преградила гора, которая расступилась и скрыла святую в расщелине. Девушка укрылась в пещере на другом склоне горы, но пастухи указали ее тайник отцу. Диоскор нашел дочь, жестоко ее избил, а затем заключил в тюрьму и долго морил голодом. А потом сдал родную дочь правителю города Мартиану. Варвару жестоко пытали: бичевали воловьими жилами, а раны растирали власеницей. Ночью в темницу к святой деве явился сам Христос и излечил ее раны. Тогда святую подвергли новым, еще более жестоким пыткам.

Среди толпы, стоявшей у места, где пытали мученицу, была жительница Илиополя христианка Юлиания. Она исполнилась сострадания к девушке и тоже пожелала пострадать за Христа. Юлиания стала громко обвинять мучителей Варвары. Женщину схватили. Святых мучениц пытали уже вдвоем. Однако они не изменили своей вере. Тогда их обезглавили. Причем свою дочь казнил сам Диоскор. Возмездие было скорым – отца-убийцу и правителя города Мартиана сожгла молния. Мощи великомученицы Варвары находятся во Владимирском соборе в Киеве, куда их привезла из Константинополя в начале второго тысячелетия княжна Варвара, вступая в брак с киевским князем Михаилом Изяславичем.

Народные приметы

Если 17 декабря мороз, то морозы не продлятся долго.

Ясная и безоблачная погода — к морозам.

Что нельзя делать 17 декабря

Лучше не выходить из дома без большой необходимости.

Нельзя ни с кем ругаться и злословить.

Желательно не делать домашнюю работу.