Сьогодні 17 грудня: яке свято та день в історії

17 грудня в Україні – День працівника державної виконавчої служби. У 2003 році в цей день у світовий прокат вийшов фільм “Володар перснів: Повернення короля”. У 1917-му в Києві розпочався Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських та селянських депутатів, на якому більшовики розраховували захопити владу в країні. У 1908-му в Харкові народився відомий мовознавець Юрій Шевельов. У 1903-му Орвілл Райт здійснив перший у світі політ літаком. У 1897-му в Харкові випустили перший український паротяг. У 1790-му вчені виявили найзнаменитішу реліквію ацтеків – Камінь Сонця.

Свята та пам’ятні дати 17 грудня

17 грудня в Україні – День працівника державної виконавчої служби.

У світі – Міжнародний день захисту секс-працівників від насильства та жорстокості.

Також сьогодні: День братів Райтів та День кленового сиропу.

17 грудня в історії

17 грудня 1790 року знайшли Камінь Сонця – реліквію ацтеків, що містить інформацію про космологію та культ цієї цивілізації. Докладніше.

17 грудня 1897 року в Харкові випустили перший український паротяг. Докладніше.

17 грудня 1903 року один із двох братів Райтів – Орвілл здійснив перший у світі політ літаком. Докладніше.

17 грудня 1908 року в Харкові народився майбутній відомий мовознавець та педагог Юрій Шевельов (Шерех). Усе своє життя він присвятив вивченню української мови та був ненависний радянській владі через те, що науково довів різницю між українською, російською та білоруською мовами. Докладніше.

17 грудня 1917 року Українська Центральна Рада отримала урядову телеграму – ультиматум від Ради народних комісарів із Петрограда. Тоді ж, 17 грудня 1917 року, розпочав роботу Всеукраїнський з’їзд робітничих, солдатських та селянських депутатів. Він тривав у Києві до 19 грудня. Був скликаний з ініціативи більшовицьких організацій. Вони розраховували під час з’їзду переобрати склад та керівництво Української Центральної Ради й так захопити владу в Україні. Докладніше.

17 грудня 2003 року у світовий прокат вийшов фільм “Володар перснів: Повернення короля”.

Першою країною, де його почали демонструвати на великих екранах, стали США, а другою – Нова Зеландія, де відбувалося фільмування. Стрічка стала третьою та останньою в трилогії, котру створив режисер Пітер Джексон за романом Джона Толкіна. Цей фільм зібрав у світовому прокаті понад 1,1 мільярда доларів, ставши найкасовішим у 2003 році. А також (на той момент) другим касовим фільмом усіх часів. Крім того, саме третій частині саги Джексона дали максимальну кількість нагород “Оскар” – усі 11, на які вона була номінована, включаючи “Найкращий фільм”. Так “Повернення короля” зрівнялося за кількістю статуеток з “Титаніком” та “Бен-Гуром”. Також серія “Володар перснів” стала другою в історії, всі роботи якої отримали “Оскар” за найкращі візуальні ефекти (першою була “класична” трилогія “Зоряних війн”).

Винятковий успіх “Володаря перснів” призвів до появи надалі ще однієї кінотрилогії Пітера Джексона, знятої за повістю Толкіна “Гобіт”. Цими стрічками порадували глядачів із 2012 по 2014 рік. У 2022-му на стримінговому сервісі “Prime Video” вийшов серіал “Володар перснів: Персні влади” (у 2024-му з’явився його другий сезон). До його створення Пітер Джексон уже не мав стосунку. Серіал розповідає про події, що передували сюжету класичного роману, коли у Другу епоху Саурон разом з ельфами створив персні влади, а згодом таємно викував Єдиний перстень.

У 2024-му з’явилися новини про те, що Джексон повернеться у світ Середзем’я. Кінокомпанія “Warner Bros.” планує у 2026-му випустити у прокат фільм із робочою назвою “Володар перснів: Полювання на Ґолума”. Пітер Джексон виступить продюсером стрічки, пише Variety. Актор Енді Серкіс, якою зіграв Ґолума у ​​трилогії “Володар перснів”, тепер стане не лише головним героєм, а й режисером фільму.

“Для мене честь і привілей повертатися до Середземʼя з нашим хорошим другом і колегою Енді Серкісом, який має незавершені справи з тим смердючим Ґолумом!” – написав у заяві з цього приводу Пітер Джексон.

Наразі найбільш обговорюваною темою є ймовірне повернення на екран у ролі Арагорна Вігго Мортенсена, котрий ще не підтвердив своєї участі, але й не відмовився.

Також відомо, що запрошення від Енді Серкіса повернутися до своїх культових ролей отримали сер Ієн Мак-Келлен, який зіграв Гендальфа, та “вічний Леголас” Орландо Блум.

“Якщо Піт (Пітер Джексон – Ред.) каже стрибнути, я кажу: “Як високо?” Я маю на увазі, він почав всю мою кар’єру”, – прокоментував Блум свою згоду взяти участь у проєкті.

“Мені не подобається ідея, щоб хтось інший грав Гендальфа”, – заявив Мак-Келлен в інтерв’ю шоу “This Morning”.

Він підтвердив, що отримав пропозицію взяти участь у проєкті, але сценарію поки що немає. При цьому 85-річний актор зауважив: “Їм краще прискоритися”.

Церковне свято 17 грудня

17 грудня вшановують пам’ять пророка Даниїла та трьох отроків: Ананiї, Азарiї та Мисаїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вітер дме зі сходу – похолодає.

Якщо 17 грудня мороз – холоди будуть тривалими.

Червоний захід сонця – до потепління.

Що не можна робити 17 грудня

Не можна займатися рукоділлям (вишивати, шити, в’язати).

Не можна лихословити й лаятися.

Не можна відмовляти людям у допомозі.