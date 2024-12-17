Сегодня 17 декабря: какой праздник и день в истории

17 декабря в Украине – День работника государственной исполнительной службы. В 2003 году в этот день в мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля». В 1917-м в Киеве начался Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором большевики рассчитывали захватить власть в стране. В 1908-м в Харькове родился известный языковед Юрий Шевелев. В 1903-м Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете. В 1897-м в Харькове выпустили первый украинский паровоз. В 1790-м ученые обнаружили самую знаменитую реликвию ацтеков — Камень Солнца.

Праздники и памятные даты 17 декабря

17 декабря в Украине – День работника государственной исполнительной службы.

В мире – Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Также сегодня: День братьев Райт и День кленового сиропа.

17 декабря в истории

17 декабря 1790 года нашли Камень Солнца – реликвию ацтеков, содержащую информацию о космологии и культе этой цивилизации. Подробнее.

17 декабря 1897 года в Харькове выпустили первый украинский паровоз. Подробнее.

17 декабря 1903 года один из двух братьев Райт – Орвилл совершил первый в мире полет на самолете. Подробнее.

17 декабря 1908 года в Харькове родился будущий известный языковед и педагог Юрий Шевелев (Шерех). Всю свою жизнь он посвятил изучению украинского языка и был ненавистен советской власти из-за того, что научно доказал разницу между украинским, русским и белорусским языками. Подробнее.

17 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада получила правительственную телеграмму – ультиматум от Совета народных комиссаров из Петрограда. Тогда же, 17 декабря 1917 года, начал работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Он продлился в Киеве до 19 декабря. Был созван по инициативе большевистских организаций. Они рассчитывали во время съезда переизбрать состав и руководство Украинской Центральной Рады и так захватить власть в Украине. Подробнее.

17 декабря 2003 года в мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля».

Первой страной, где его начали демонстрировать на больших экранах, стали США, а второй – Новая Зеландия, где проходили съемки. Фильм стал третьим и последним в трилогии, снятой режиссером Питером Джексоном по роману Джона Толкина. Этот фильм собрал в мировом прокате более 1,1 миллиарда долларов, став самым кассовым в 2003 году. А также (на тот момент) вторым кассовым фильмом всех времен. Кроме того, именно третьей части саги Джексона дали максимальное количество наград «Оскар» – все 11, на которые она была номинирована, включая «Лучший фильм». Так «Возвращение короля» сравнялось по количеству статуэток с «Титаником» и «Бен-Гуром». Также серия «Властелин колец» стала второй в истории, все работы которой получили «Оскар» за лучшие визуальные эффекты (первой была «классическая» трилогия «Звездных войн»).

Впечатляющий успех «Властелина колец» привел к появлению в дальнейшем еще одной кинотрилогии Питера Джексона, снятой по повести Толкина «Хоббит». Этими лентами порадовали зрителей с 2012 по 2014 год. В 2022-м на стриминговом сервисе «Prime Video» вышел сериал «Властелин колец: Кольца власти» (в 2024-м появился его второй сезон). К его созданию Питер Джексон уже не имел отношения. Сериал рассказывает о событиях, предшествовавших сюжету классического романа, когда во Вторую эпоху Саурон вместе с эльфами создал кольца власти, а впоследствии тайно выковал Единое кольцо.

В 2024-м появились новости о том, что Джексон вернется в мир Средиземья. Кинокомпания «Warner Bros.» планирует в 2026-м выпустить в прокат фильм с рабочим названием «Властелин колец: Охота на Голлума». Питер Джексон выступит продюсером ленты, пишет Variety. Актер Энди Серкис, которой сыграл Голлума в трилогии «Властелин колец», теперь станет не только главным героем, но и режиссером фильма.

«Для меня честь и привилегия возвращаться в Средиземье с нашим хорошим другом и коллегой Энди Серкисом, который имеет незавершенные дела с тем вонючкой Голлумом!» – написал в заявлении по этому поводу Питер Джексон.

Сейчас наиболее обсуждаемой темой является вероятное возвращение на экран в роли Арагорна Вигго Мортенсена, который еще не подтвердил своего участия, но и не отказался.

Также известно, что приглашение от Энди Серкиса вернуться к своим культовым ролям получили сэр Иэн Маккеллен, сыгравший Гэндальфа, и «вечный Леголас» Орландо Блум.

«Если Пит (Питер Джексон — Ред.) говорит прыгнуть, я говорю: «Как высоко?» Я имею в виду, он начал всю мою карьеру», — прокомментировал Блум свою согласие принять участие в проекте.

«Мне не нравится идея, чтобы кто-то другой играл Гэндальфа», — заявил в свою очередь Маккеллен в интервью шоу «This Morning».

Он подтвердил, что получил предложение поучаствовать в проекте, но сценария пока нет. При этом 85-летний актер заметил: «Им стоит поторопиться».

Церковный праздник 17 декабря

17 декабря чтят память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Подробнее.

Народные приметы

Если ветер дует с востока – похолодает.

Если 17 декабря мороз – холод будет длительным.

Красный закат – к потеплению.

Что нельзя делать 17 декабря

Нельзя заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать).

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать людям в помощи.