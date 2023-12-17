Сегодня 17 декабря: какой праздник и день в истории

17 декабря 1790 года ученые обнаружили самую знаменитую реликвию ацтеков — Камень Солнца. В 1897-м в Харькове выпустили первый украинский паровоз. В 1903-м Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете. В 1908-м в Харькове родился известный языковед Юрий Шевелев. В 1917-м в Киеве начался Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором большевики рассчитывали захватить власть в стране, но остались ни с чем.

Праздники и памятные даты 17 декабря

17 декабря в Украине – День работника государственной исполнительной службы.

В мире – Международный день борьбы с насилием по отношению к секс-работникам.

Также отмечают: День братьев Райт, День кленового сиропа.

17 декабря в истории

17 декабря 1790 года нашли Камень Солнца – реликвию ацтеков, содержащую информацию о космологии и культе этой цивилизации.

Камень часто ошибочно называют «ацтекским календарем». На самом же деле он, вероятно, является ритуальным сосудом или алтарем для жертвоприношений. Подробнее.

17 декабря 1897 года в Харькове выпустили первый украинский паровоз. Его изготовил Харьковский паровозостроительный завод, который сейчас известен харьковчанам совсем по другой продукции – как танковый завод им. Малышева. Подробнее.

17 декабря 1903 года один из двух братьев Райт – Орвилл совершил первый в мире полет на самолете.

До того как конструкция поднялась в воздух, братья-изобретатели опробовали около 200 разных моделей самолетов. Первым возложенные на него надежды оправдал моторный аэроплан «Wright Flyer». Именно на нем Орвилл смог пролететь первые 37 метров за 12 секунд. В тот же день он превзошел этот результат, продержавшись в воздухе 59 секунд и преодолев при этом 260 метров. Подробнее.

17 декабря 1908 года в Харькове родился будущий известный языковед и педагог Юрий Шевелев (Шерех). Всю свою жизнь он посвятил изучению украинского языка и был ненавистен советской власти из-за того, что научно доказал разницу между украинским, русским и белорусским языками.

Шевелев происходил из семьи этнических немцев. При этом его отец был российским военным – генерал-майором императорской армии. Юрий получил высшее образование в Харькове, уже в советское время завершив Педагогический институт профессионального образования. Он преподавал в Харьковском институте журналистики (1938–1939) и Харьковском университете (1939–1943). А в 1944-м эмигрировал в Германию, где работал в Украинском свободном университете в Мюнхене (1946-1949). Затем переехал в США, где продолжал работу в ряде университетов, в том числе в Гарварде и Колумбийском университете. Шевелева дважды избирали президентом Украинской свободной академии наук. Также он редактировал журнал «Современность». С 1991-го стал иностранным членом Национальной академии наук Украины.

Одна из самых известных работ Шевелева – «Историческая фонология украинского языка», в которой, по оценке Украинского института национальной памяти, ученый «доказал, что после распада праславянского языка в VI веке на территории восточного славянства сформировались пять диалектных зон – киево-полоцкая, галицко-подольская, полоцко-смоленская, новгород-тверская, муромо-рязанская, из которых в XI веке и возникли украинский, белорусский и русский языки. Чем нанес мощный удар по теории происхождения славянских языков Алексея Шахматова с его «общерусским единством» и «общерусским праязыком».

Шевелев умер в 2002 году в США. В Харькове многим его имя, к сожалению, стало известно не из-за научной славы, а из-за длительной скандальной истории вокруг установки и демонтажа мемориальной доски языковеду. В 2013 году такую доску разместили на доме по ул. Сумской, 17, где семья Шевелевых жила с 1915-го по 1943 год. Но городские и областные власти (в то время это были Михаил Добкин и Геннадий Кернес) выступили против увековечения памяти языковеда. Добкин вообще в своих соцсетях назвал Шевелева «пособником фашистов». Впоследствии Харьковский городской совет отменил разрешение топонимической комиссии на установку мемориальной доски, и уже через полчаса доску уничтожили неизвестные, разбив ее топором. При этом сами вандалы представились сотрудниками коммунальных служб, но городской голова Харькова Кернес это отрицал. Далее развернулась судебная борьба за право увековечить в Харькове память языковеда. Справедливости удалось добиться после рассмотрения дела дважды в судах первой инстанции, дважды – в апелляционных судах, а также один раз – в Высшем админсуде. Точку в рассмотрении поставили в декабре 2014-го — уже после событий Революции Достоинства и начала российско-украинской войны. А саму доску в Харькове установили уже после смерти Кернеса, который упорно противодействовал этому процессу. Новую доску открыли в День соборности, 22 января 2022 года, она сделана из антивандального материала, чтобы ее нельзя было разбить.

17 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада получила правительственную телеграмму – ультиматум от Совета народных комиссаров из Петрограда. С одной стороны, в тексте «новая власть России» заявила, что «признает Украинскую народную республику, ее право полностью отделиться от России… сейчас же, без ограничения и безусловно». Но в то же время комиссары потребовали пропустить большевистские войска по территории УНР — на южный фронт для борьбы с Калединым. Также они предъявляли украинцам требования не пропускать двигающиеся на Дон и Урал белогвардейские войска и прекратить разоружение Красной гвардии. 20 декабря этот ультиматум был отвергнут, что и стало началом украинско-советской войны (которой, впрочем, невозможно было избежать, ведь россияне не собирались на самом деле давать УНР никакой независимости).

17 декабря 1917 года начал работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Он продлился в Киеве до 19 декабря. Был созван по инициативе большевистских организаций. Они рассчитывали во время съезда переизбрать состав и руководство Украинской Центральной Рады и так захватить власть в Украине. Но из более чем 2000 делегатов идеи большевиков поддержали лишь около 150. Съезд поддержал Украинскую Центральную Раду и ее курс, провозглашенный в ІІІ универсале. Также съезд принял постановления: «Об ультиматуме» (об ответе на телеграмму из Петрограда); «Воззвание к народам России»; «О Центральной Раде». Большевики, оказавшись в абсолютном меньшинстве, решили покинуть съезд – они переехали из Киева в Харьков, созвали собственный фейковый съезд советов, который впоследствии принял необходимые большевистским оккупантам решения о создании советского правительства Украины. Именно прикрываясь решениями этого псевдоправительства, советские захватчики начали войну против УНР.

Церковный праздник 17 декабря

17 декабря по новому церковному календарю в Украине чтят память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Они жили за 600 лет до Рождества Христова. В это время Иерусалим был завоеван вавилонским царем, множество израильского народа оказалось в плену. Среди пленников находились знатные юноши Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился воспитать их в роскоши при своем дворе. Но юноши сохраняли свою веру и вели строгий образ жизни. За свой аскетизм Даниил получил от Бога способность предсказывать и толковать сны. Благодаря его дару предсказания и мудрости Навуходоносор приблизил Даниила к себе, а затем назначил начальником Вавилона. Вскоре царь приказал соорудить свою статую, которой необходимо было воздавать почести. Анания, Азария и Мисаил отказались делать это, за что их бросили в горящую печь. Но они уцелели в пламени, его охладил ангел. Тогда Навуходоносор позволил им выйти и поверил в Бога. При персидском царе Дарии святого Даниила оговорили враги, из-за чего его бросили в овраг с голодными львами. Однако они не трогали святого, он остался невредимым. Святой Даниил ходатайствовал за свой народ перед преемником Дария – царем Киром, который очень его ценил, и дал пленникам свободу. Сам же Даниил и друзья его Анания, Азария и Мисаил дожили до глубокой старости и умерли в плену. Есть свидетельства, что все эти святые были обезглавлены по приказу персидского царя Камбиза.

Народные приметы

Если ветер дует с востока – похолодает.

Если 17 декабря мороз – холод будет длительным.

Красный закат – к потеплению.

Что нельзя делать 17 декабря

Нельзя заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать).

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать людям в помощи.