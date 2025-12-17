Сегодня 17 декабря 2025: какой праздник и день в истории

17 декабря в Украине – День работника государственной исполнительной службы. В 2003 году в этот день в мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля». В 1989-м состоялась премьера мультсериала «Симпсоны». В 1917-м в Киеве начался Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, на котором большевики рассчитывали захватить власть в стране. В 1908-м в Харькове родился известный языковед Юрий Шевелев. В 1903-м Орвилл Райт совершил первый в мире полет на самолете. В 1897-м в Харькове выпустили первый украинский паровоз. В 1790-м ученые обнаружили самую знаменитую реликвию ацтеков — Камень Солнца.

Праздники и памятные даты 17 декабря

17 декабря в Украине – День работника государственной исполнительной службы.

В мире – Международный день защиты секс-работников от насилия и жестокости.

Также сегодня: День братьев Райт и День кленового сиропа.

17 декабря в истории

17 декабря 1790 года нашли Камень Солнца – реликвию ацтеков, содержащую информацию о космологии и культе этой цивилизации. Подробнее.

17 декабря 1897 года в Харькове выпустили первый украинский паровоз. Подробнее.

17 декабря 1903 года один из двух братьев Райт – Орвилл совершил первый в мире полет на самолете. Подробнее.

17 декабря 1908 года в Харькове родился будущий известный языковед и педагог Юрий Шевелев (Шерех). Подробнее.

17 декабря 1917 года Украинская Центральная Рада получила правительственную телеграмму – ультиматум от Совета народных комиссаров из Петрограда. Тогда же, 17 декабря 1917 года, начал работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Подробнее.

17 декабря 1989 года состоялась премьера мультсериала «Симпсоны». Сейчас это самый длинный американский мультсериал, самый длинный американский ситком и самый длинный американский сценарный телесериал в прайм-тайм. Вышло более 800 эпизодов.

«Симпсоны» получили широкое признание в течение своих первых сезонов в 1990-х годах, обычно считающихся их «золотым временем». С тех пор их критикуют за очевидное снижение качества, – пишет англоязычная Википедия. – Журнал «Time» назвал их лучшим телесериалом ХХ века, а Эрик Адамс из «The A.V. Club» (сайта, публикующего обзоры фильмов, музыки, игр и т.д. – Ред.) назвал их «высшим достижением телевидения независимо от формата». 14 января 2000 года семью Симпсонов наградили звездой на Голливудской аллее славы. С момента своего дебюта в качестве сериала он получил десятки наград, включая 37 премий «Эмми», 34 премии «Энни» и две премии «Пибоди». Восклицательный слоган Гомера «D’oh!» включили в английский язык, тогда как «Симпсоны» повлияли на многие другие более поздние анимационные ситкомы для взрослых».

Героями «Симпсонов» периодически становятся известные политики. В мультсериале, в частности, пародировали Михаила Горбачева, Джорджа Буша, Мишель Обаму и, как считают, беглого президента Украины Януковича. Тот появился в мультсериале в роли «мафиози Виктора».

<br />

Эта серия вышла в США в 2011 году, но в Украине ее показали только в 2014-м – во времена Майдана.

«Сериал переносит зрителя в Украину, где мы видим Виктора, крепкого парня с золотым ожерельем – любимым аксессуаром бандитов в постсоветских странах. Янукович, поддерживаемый олигархами, разбогатевшими в украинские кумовские капиталистические 1990-е, провел два срока в тюрьме в 1960-х годах за кражу и нападение. Виктор из «Симпсонов» говорит по-английски с сильным акцентом и сидит в офисе с вооруженными охранниками у входа. Проверяя свою электронную почту, Виктор находит письмо-подтверждение от певицы Бейонсе о выступлении на дне рождения его дочери. Хотя выбор может быть случайным, Бейонсе открыла «Донбасс Арену» в 2009 году для миллиардера Рината Ахметова, близкого президенту. В сериале высмеиваются неправильное написание и незнание географии. Название «Украина» пишут «Ukrane» и «Ukreign», прежде чем спрашивают: «Скажите, сколько здесь Киевов?» Подверженный ошибкам Янукович известен тем, что в своем заявлении на пост президента в 2004 году он написал «профессор» как «проффесор», — приводило аргументы в пользу того, что мафиози Виктор – это Янукович, издание «Kyiv Post».

В дальнейшем в украинском дубляже близость этого персонажа к Януковичу сделали еще более очевидной, скопировав особенности произношения президента-беглеца. Несмотря на то, что по соцсетям периодически распространяется информация о появлении в «Симпсонах» президента Украины Владимира Зеленского или каких-либо «предсказаний» российского вторжения 2022 года – это фейки. Ничего подобного в оригинальном мультсериале не было.

17 декабря 2003 года в мировой прокат вышел фильм «Властелин колец: Возвращение короля». Подробнее.

Церковный праздник 17 декабря

17 декабря чтят память пророка Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила. Подробнее.

Народные приметы

Если ветер дует с востока – похолодает.

Если 17 декабря мороз – холод будет длительным.

Красный закат – к потеплению.

Что нельзя делать 17 декабря

Нельзя заниматься рукоделием (вышивать, шить, вязать).

Нельзя злословить и ругаться.

Нельзя отказывать людям в помощи.