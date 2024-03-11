Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про долю одного із головних героїв оскароносного фільму “20 днів у Маріуполі”, який зняв харків’янин Мстислав Чернов.

“Один з головних героїв фільму — поліцейський Володимир Нікулін. Він допомагав висвітлювати знищення будинків, бомбардування пологового, вбивство дітей і виживання в підвалах в блокадному Маріуполі. Володимир Нікулін служить вже понад 30 років. У 2014 році виїхав з тимчасово окупованого Донецька, ніс службу в оточеному Маріуполі. У серпні 2023-го був поранений, коли надавав допомогу постраждалим внаслідок російського обстрілу Покровська“, – повідомила пресслужба МВС.

Нагадаємо, фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф з Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. На церемонії вручення нагороди Чернов заявив, що хотів би ніколи не знімати цей фільм. У фільму харків’ян було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію та приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно «Sundance» у США.