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Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС

Культура 09:46   11.03.2024
Оксана Горун
Одного з головних героїв оскароносного фільму харків’ян поранили – МВС Фото: кадр з фільму “20 днів у Маріуполі”

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про долю одного із головних героїв оскароносного фільму “20 днів у Маріуполі”, який зняв харків’янин Мстислав Чернов.

Один з головних героїв фільму — поліцейський Володимир Нікулін. Він допомагав висвітлювати знищення будинків, бомбардування пологового, вбивство дітей і виживання в підвалах в блокадному Маріуполі. Володимир Нікулін служить вже понад 30 років. У 2014 році виїхав з тимчасово окупованого Донецька, ніс службу в оточеному Маріуполі. У серпні 2023-го був поранений, коли надавав допомогу постраждалим внаслідок російського обстрілу Покровська“, – повідомила пресслужба МВС.

20 днів у Маріуполі кадр
Фото: кадр з фільму “20 днів у Маріуполі”

Нагадаємо, фільм “20 днів у Маріуполі”, який створили харків’яни – режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф з Бердянська Євген Малолєтка – завоював премію “Оскар” як найкращий повнометражний документальний фільм. На церемонії вручення нагороди Чернов заявив, що хотів би ніколи не знімати цей фільм. У фільму харків’ян  було чотири конкуренти. Критики досить оптимістично оцінювали шанси “20 днів у Маріуполі” на перемогу в номінації. Серед його переваг називали численні нагороди, у тому числі Пулітцерівську премію  та  приз глядацьких симпатій на фестивалі незалежного кіно «Sundance» у США.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2024 в 09:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство внутрішніх справ України повідомило про долю одного із головних героїв оскароносного фільму “20 днів у Маріуполі”, який зняв харків’янин Мстислав Чернов".